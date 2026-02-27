Actualitate· 1 min citire
S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor
27 feb. 2026, 15:38
Actualizat: 27 feb. 2026, 15:38
S-au stabilit optimile din UEFA Champions League: dueluri de foc și programul complet al meciurilor
Articol scris de Scris de Ionuț Nichita
Partidele din optimile de finală ale Ligii Campionilor a fost stabilite, vineri, în urma tragerii la sorți de la Nyon (Elveția).
Optimi – Tabloul complet al duelurilor
Iată cum arată împerecherile pentru faza optimilor de finală din Liga Campionilor 2025-26:
Paris Saint‑Germain – Chelsea FC
Galatasaray SK – Liverpool FC
Real Madrid CF – Manchester City FC
Atalanta BC – FC Bayern München
Newcastle United FC – FC Barcelona
Atlético Madrid – Tottenham Hotspur FC
FK Bodø/Glimt – Sporting CP
Bayer 04 Leverkusen – Arsenal FC
Programul meciurilor din optimile Ligii Campionilor
Turul optimilor: 10-11 martie 2026
Manșa retur: 17-18 martie 2026
Citește și:
- 16:24 - Alexandra Păcuraru, atac devastator la rezista Țoiu și Bolojan: „Statul român a eșuat. Nu au empatie și sunt incapabili îi aducă în siguranță pe românii noștri înapoi acasă”
- 16:12 - Avertisment MAE: „Români blocați în străinătate din cauza conflictului cu Iran. Apelați urgent la consulate”
- 15:47 - ISRAEL: Cel puţin 15 răniţi, într-un atac cu rachetă la Beer Sheva
- 15:44 - Ministrul de Externe anunță că 14.000 de cetăţeni români se află în Emiratele Arabe Unite
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News