Volodimir Zelenski spune că pacea ar putea fi posibilă până în noiembrie. Ce condiții pune pentru o întâlnire cu Vladimir Putin
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, consideră că există șanse reale ca războiul declanșat de Rusia să se apropie de final până în luna noiembrie, în cazul în care eforturile diplomatice vor continua și vor primi sprijin internațional consistent.
Liderul de la Kiev a declarat că un acord de pace ar putea deveni realizabil dacă vor fi respectate condițiile de securitate ale Ucrainei și dacă Moscova va demonstra deschidere reală pentru negocieri.
În acest context, Zelenski a vorbit și despre posibilitatea unei întâlniri directe cu președintele rus, Vladimir Putin, subliniind că un dialog la cel mai înalt nivel ar putea reprezenta un pas important spre oprirea conflictului.
„O discuție față în față între lideri ar putea accelera procesul de pace, dar numai dacă există voință reală din partea Rusiei”, a transmis președintele ucrainean.
Zelenski a precizat că Ucraina nu este dispusă să accepte compromisuri care să afecteze suveranitatea și integritatea teritorială a țării, reiterând că orice acord trebuie să respecte dreptul internațional.
Totodată, șeful statului ucrainean a subliniat rolul esențial al partenerilor occidentali în susținerea procesului de negociere și în menținerea presiunii asupra Moscovei.
În opinia sa, următoarele luni vor fi decisive pentru viitorul conflictului, iar evoluția discuțiilor diplomatice va arăta dacă un armistițiu durabil poate fi atins până la finalul anului.
