Frații Tate, din nou la DIICOT. Andrew Tate a ironizat anchetatorii după audieri: „Mi-au spus că sunt foarte chipeș”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 3 iul. 2026, 19:42

Andrew și Tristan Tate s-au prezentat din nou în fața procurorilor DIICOT, într-un dosar în care sunt acuzați că ar fi încercat să influențeze victime și martori pentru a-și schimba declarațiile sau pentru a nu mai colabora cu autoritățile.

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