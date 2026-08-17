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Economie· 2 min citire
Ilie Bolojan, despre prețul carburanților: „Creșterea are efect asupra inflației”
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan a comentat situația prețurilor la carburanți și a explicat că există factori asupra cărora autoritățile de la București nu pot avea control direct.
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