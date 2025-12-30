Fost judecător, avertisment dur: "CCR greșește dacă trece legea lui Bolojan"

Petre Lăzăroiu, fost judecator CCR, intervine în scandalul momentului din Justiție.

Petre Lăzăroiu, fost judecator CCR, intervine în scandalul momentului din Justiție. Acesta susține că cei nouă judecători ar fi trebuit să se pună de acord, ori întrunirea dintre aceștia nu ar mai avea sens. Fostul judecător CCR susține că "în loc să luptăm pentru a avea pensii mai mari pentru toți pensionarii României, noi luptăm pentru a tăia pensiile magistraților".

„Păi nu este nimic complicat, dar vedeți dumneavoastră, Curtea a greșit o dată când a anulat alegerile. Acuma, dacă lasă legea lui Bolojan să treacă, ar greși a doua oară pentru că, practic, desființează pensiile de serviciu ale unei categorii, adică a magistraților.

Toate celelalte categorii au pensii de serviciu, nu s-au pus în discuție, nu s-au... Deci sunt în vizor doar magistrații. Nu știu ce reformă vrea primul-ministru să facă, da, pentru că în loc să luptăm ca să avem pensii mai mari pentru toți pensionarii României, noi luptăm să tăiem pensiile magistraților.

Acuma, sunt discutabile toate aceste chestiuni. Eu nu spun că trebuie neapărat magistrații să aibă nu știu ce pensii ieșite din comun și așa mai departe, dar haideți să lămurim: de aia o duce românul prost? Că au magistrații pensii mari?

Pentru că s-a dus o campanie de intimidare a Justiției de câteva luni bune. Pe toate televiziunile vezi toată lumea trage în magistrați că nu știu ce au. Eu tot n-am înțeles unde este marea reformă”, a declarat fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu.

Sursa: Realitatea din Justitie