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Repartizarea absolvenţilor de clasa a VIII-a la liceu este programată în zilele de 17 şi 18 august

Repartizare absolvenți

Repartizare absolvenți

Scris deStoica Marian
Publicat17 aug. 2026, 09:42
Sursărealitatea.net

Absolvenţii de clasa a VIII-a care au participat la cea de-a doua etapă de admitere la liceu vor afla luni și marți la ce unitate de învăţământ au fost repartizaţi.

126 de elevi au rămas nerepartizaţi în prima etapă a admiterii la liceu, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educaţiei. Printre ei se află şi elevi cu medii cuprinse între 8 şi 8,82. În judeţele Vâlcea şi Harghita sunt procentajele cele mai mari de elevi nerapartizaţi.

Printre elevii nerepartizaţi cu cele mai mari medii sunt: 8,82, 8,37 şi 8,00. Doi candidaţi sunt din Municipiul Bucureşti şi unul din Satu Mare. În afara celor trei candidaţi mai sunt alţi nouă elevi cu medii cuprinse între 7,00 şi 8,00, care au rămas nerepartizaţi.

Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educaţiei, în judeţele Vâlcea şi Harghita sunt procentele cu cei mai mulţi elevi nerepartizaţi. Reamintim, media de admitere pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu, o reprezintă media generală la evaluarea naţională calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire a notelor obţinute la probele din cadrul evaluării naţionale.

În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind în ordine mai multe criterii de departajare. În cazul în care la o unitate de învăţământ, pe ultimul loc, există candidaţi cu o opţiune exprimată pentru acea unitate şcolară şi care au mediile de admitere, precum şi toate mediile menţionate mai sus egale, atunci, toţi aceşti candidaţi sunt declaraţi admişi la opţiunea solicitată.

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