„Culisele Statului Paralel” – Vocea suveraniștilor se aude mai puternic ca niciodată
„Culisele Statului Paralel” – Vocea suveraniștilor se aude mai puternic ca niciodată
Anca Alexandrescu și „Culisele Statului Paralel” continuă lupta pentru adevăr, transparență și dreptul românilor de a-și decide singuri viitorul.
Anca Alexandrescu și „Culisele Statului Paralel” continuă lupta pentru adevăr, transparență și dreptul românilor de a-și decide singuri viitorul.
Ne-au acuzat că mințim când AM SPUS că vine criza economică, că vor crește taxele și impozitele, că vor tăia pensii și salarii, că vor concedia zeci de mii de români din toate domeniile.
Ne-au acuzat de conspirații când AM ARATAT că alegerile au fost anulate fără explicații clare.
Acum instituțiile oficiale ale Uniunii Europene și SUA arată negru pe alb că AM AVUT DREPTATE?
Realitatea Plus a avut dreptate. Culisele statului paralel și Anca Alexandrescu luptă în continuare pentru adevăr și binele țării. Suveranismul nu este un cuvânt gol. Este lupta pentru a nu depinde de alții.
Realitatea Plus este singura televiziune a poporului. Adevărul și vocea ta se aud doar la noi.
Citește și:
- 17:13 - Pierderi tot mai mari: un al patrulea militar din Statele Unite ale Americii a murit în ofensiva din Iran
- 16:50 - Tensiuni majore: Statele Unite ale Americii își retrag avioanele din Spania după condamnarea atacurilor asupra Iran
- 16:24 - Alexandra Păcuraru, atac devastator la rezista Țoiu și Bolojan: „Statul român a eșuat. Nu au empatie și sunt incapabili îi aducă în siguranță pe românii noștri înapoi acasă”
- 16:12 - Avertisment MAE: „Români blocați în străinătate din cauza conflictului cu Iran. Apelați urgent la consulate”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News