Ciolacu atacă bilanțul economic al lui Bolojan: „Trei trimestre de cădere economică. Record negativ din 1999”
Marcel Ciolacu
Fostul premier Marcel Ciolacu a reacționat joi la datele publicate de Institutul Național de Statistică, lansând un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan și a politicilor economice aplicate de Guvern în ultimele luni.
Marcel Ciolacu afirmă că în perioada mandatului său salariul net mediu a ajuns la 1.055 de euro, pensia medie a crescut cu 40%, iar puterea de cumpărare s-a majorat cu 33%. De asemenea, inflația a fost redusă de la 10,3% la 4,9%, 1,3 milioane de români au fost scoși din sărăcie extremă, iar economia a crescut cu peste 100 de miliarde de euro în trei ani.
Ciolacu acuză că sub conducerea lui Bolojan economia a înregistrat trei trimestre consecutive de scădere, cel mai slab rezultat din 1999 încoace, 55.700 de locuri de muncă au fost pierdute, numărul firmelor dizolvate a crescut cu 38%, iar inflația a urcat la 10,7%. Totodată, fostul premier acuză că consumul a scăzut timp de opt luni consecutiv, cea mai lungă astfel de perioadă din 2009, iar puterea de cumpărare a salariilor a atins cel mai mic nivel din ultimii 15 ani.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:53 - Instagram a lansat Instants. Noua funcție inspirată de Snapchat și BeReal
- 10:34 - Moment emoționant în Sibiu: salvatorii au izbucnit în lacrimi când l-au găsit pe Alex
- 09:45 - Primăriile pot elimina urșii care intră în localități, dar autoritățile spun că intervențiile sunt greu de făcut
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News