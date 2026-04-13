Ce nu ai voie sa faci în Marțea Albă din Săptămâna Luminată, conform tradiției

Ce trebuie să faci în a treia zi de Paște și ce este total interzis în Marțea Luminată, conform tradiției!

Marțea Albă, a doua zi din Săptămâna Luminată, este considerată o zi deosebit de importantă, marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie.

Cunoscută și ca a treia zi de Paște, această zi este însoțită de numeroase tradiții și obiceiuri, despre care se spune că trebuie respectate pentru a ține ghinionul departe pe parcursul anului.

Marțea Albă este o zi încărcată de simboluri și practici străvechi. Nu este doar o simplă continuare a sărbătorii Învierii, ci un moment aparte în calendarul spiritual al credincioșilor.

În această zi, Biserica și tradiția populară recomandă o atitudine de liniște, reflecție și respect față de valorile strămoșești. Departe de agitația cotidiană, Marțea Albă aduce cu sine o serie de obiceiuri care se spune că atrag norocul, curățenia sufletească și belșugul.

Ce se credea în trecut

În trecut, în ultima zi a sărbătorilor pascale, oamenii obișnuiau să meargă în vizită la rude, vecini și prieteni, un obicei cunoscut sub denumirea de „Umblatul cu pasca”. Acesta își are originea în vremurile în care creștinii vesteau Învierea lui Hristos din casă în casă.

În anumite regiuni ale țării, în a treia zi de Paște, finii ofereau nașilor daruri precum pască și colaci, iar cumetrii își făceau daruri între ei.

În Moldova, această zi era dedicată întoarcerii vizitelor făcute în prima zi de Paște.

Totodată, în Marțea Albă are loc uscarea și sfărâmarea Sfântului Agneț, pâinea pentru împărtășanie sfințită în cadrul Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare din Joia Mare, în Săptămâna Patimilor.

Conform obiceiurilor din diverse regiuni ale României, în această zi femeile nu lucrează, iar cei care țin la tradiție se feresc de treburile casnice.

De asemenea, Marțea Albă este ziua în care se oferă de pomană pască și vin roșu rămase de la masa de Paște.

În unele părți ale țării, rudele și prietenii își întorc vizitele făcute în Duminica Paștelui.

Tradiția populară menționează că resturile de pâine de la mesele pascale, mai ales firimiturile, nu trebuiau aruncate. Acestea erau adunate cu grijă și îngropate în pământ în Marțea Albă, ca semn de respect pentru hrana sfințită și belșugul primit.

