Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne sau nu sub control judiciar. Tribunalul București a rămas în pronunțare

Călin Georgescu află astăzi răspunsul judecătorilor, dacă rămâne sau nu sub măsura preventivă de control judiciar! Magistrații de la Tribunalul București au rămas în pronunțare după termenul de la sfârșitul săptămânii trecute. Aceștia analizează contestația avocaților candidatului interzis asupra deciziei de prelungire a controlului judiciar pentru alte 60 de zile.
Măsura preventivă a fost dispusă inițial în urmă cu aproximativ un an, în primul dosar penal trimis în judecată de procurorii de la Parchetul General, în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară.
Ulterior, instanța de fond a decis menținerea și prelungirea acesteia, hotărâre contestată de apărarea candidatului interzis la instanța superioară.
Contestația a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București, iar soluția pronunțată astăzi de această instanță este definitivă și irevocabilă.
