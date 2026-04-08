Armistițiul temporar calmează piețele. Petrolul se ieftinește puternic: este cea mai mare scădere din ultimii 6 ani
Petrol
Piața petrolului reacționează la armistițiul în conflictul dintre SUA, Iran și Israel, precum și la garanțiile oferite de Teheran, ceea ce duce la o scădere de până la 16% a cotațiilor Brent. Țițeiul ușor (WTI) din SUA a scăzut cu până la 19% intraday, aceasta fiind cea mai mare scădere zilnică din ultimii șase ani. Pierderile au fost apoi ușor reduse, dar prețul este încă în scădere cu 16%, la 94,47 dolari pe baril.
Țițeiul Brent urmează exemplul, scăzând cu până la 16%, ajungând la aproape 92,21 dolari pe baril.
Scăderea accentuată reflectă o schimbare a așteptărilor pieței, deoarece un acord de încetare a focului de două săptămâni și angajamentul Teheranului față de transportul maritim în siguranță diminuează temerile privind întreruperi majore ale aprovizionării.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Satu Mare și pe Google News