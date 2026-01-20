ANM: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Când scăpăm de gerul năpraznic

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a publicat noile estimări pentru perioada 19 ianuarie – 16 februarie, realizate pe baza datelor ECMWF. Prima săptămână rămâne mai rece decât în mod obișnuit, însă ulterior temperaturile vor urca peste media perioadei, în timp ce precipitațiile vor avea variații de la deficit la excedent, în funcție de regiune.

Săptămâna 19 – 26 ianuarie: Temperaturile vor fi sub valorile normale în centrul, nord-estul, nord-vestul și sud-vestul țării, iar în rest se vor apropia de mediile obișnuite. Precipitațiile vor fi puține în vest, nord, centru și sud-vest, dar pot depăși normalul în sud-est.

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie: Vremea se încălzește în toată țara, cu temperaturi peste media perioadei. Precipitațiile vor fi mai abundente în regiunile extracarpatice, iar în rest vor rămâne apropiate de normal.

Săptămâna 2 – 9 februarie: Temperaturile se mențin ușor peste normal, mai ales în zonele montane. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile extracarpatice, în timp ce în celelalte zone va fi apropiat de media obișnuită.

Săptămâna 9 – 16 februarie: Valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei, cu posibilități de temperaturi ușor mai scăzute în nord-est. Precipitațiile vor depăși ușor normalul în majoritatea regiunilor, în special în sud.

ANM precizează că aceste estimări reflectă tendințe generale privind temperaturile și precipitațiile, raportate la media anilor 2006–2025, și nu includ fenomene extreme de scurtă durată.

Sursa: Newsinn