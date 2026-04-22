Ana-Maria Păcuraru: PRESIUNE MAXIMĂ - Trump strânge șurubul financiar pe Teheran

Trump nu duce un singur război cu Iranul. Îl duce pe două fronturi simultan — unul militar și unul financiar. Marți, Trezoreria SUA a sancționat 14 persoane, entități și aeronave implicate în achiziționarea sau transportul de armament pentru regimul iranian, inclusiv drone de atac și rachete balistice. Mesajul Washingtonului este fără echivoc: „Regimul iranian trebuie tras la răspundere pentru extorcarea piețelor globale de energie și pentru loviturile indiscriminate cu rachete și drone asupra civililor”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

“Economic Fury” este bomba financiară a lui Trump. Bessent a descris noile măsuri drept „echivalentul financiar” al unui bombardament. Nu e retorică goală. Trezoreria a avertizat că în câteva zile capacitățile de stocare de pe Insula Kharg — inima petrolieră a Iranului — vor fi epuizate, forțând închiderea sondelor. Fără petrol, regimul nu-și plătește garda, nu-și finanțează proxiiii și nu supraviețuiește politic.

Washingtonul a transmis direct băncilor și guvernelor din China, Hong Kong, Emirate și Oman că oricine face afaceri cu Iranul riscă sancțiuni secundare — o măsură cu impact global, care izolează Teheranul din sistem.

Trump a prelungit armistițiul, dar în termenii săi: Iranul trebuie să prezinte o propunere unificată de pace. Teheranul nu poate. Conducerea iraniană este fracturată, incapabilă să vorbească cu o singură voce. Sancțiunile și prelungirea armistițiului au venit în același timp — un mesaj clasic trumpian: ușa e deschisă, dar prețul crește cu fiecare zi de ezitare.

Aceasta nu este politica ezitantă a administrațiilor anterioare. Nu există paleți cu dolari trimiși la Teheran. Există o strategie coerentă: distrugere militară, sufocare financiară, presiune diplomatică — toate simultan.

Peste 30 de națiuni s-au reunit la Londra pentru a discuta redeschiderea Strâmtorii Hormuz, blocată de aproape două luni. Fiecare zi de blocare costă Europa în facturi energetice. România, pe flancul estic al NATO, înțelege mai bine decât oricine ce înseamnă un vecin agresiv care folosește energia ca armă. De aceea, victoria lui Trump în această confruntare nu este doar o problemă americană — este și a noastră.

Iranul are rezervoarele pline, sondele pe cale să se oprească, proxiii slăbiți, conducerea divizată și nicio propunere de pace credibilă. Trump are sancțiuni, blocadă navală, superioritate militară și răbdare strategică. Tabloul este clar: nu Washingtonul e sub presiune în această negociere. Teheranul este.