Actrița Monica Davidescu acuză Guvernul Bolojan că îngrădește libertatea de creație: „Ne credem o țară europeană, dar omorâm cultura!”

Actorii și angajații Teatrul Național din București vor protesta pe 10 februarie

Actorii și angajații Teatrul Național I.L. Caragiale din București au anunțat că vor protesta pe 10 februarie, la ora 14.30, în fața instituției, față de un proiect pilot transmis de Ministerul Culturii, ca urmare a unei directive a Curtea de Conturi a României. Miza este una sensibilă: obligativitatea raportării zilnice și detaliate a orelor de muncă pentru artiști.

Actrița Monica Davidescu a explicat ce înseamnă pentru lumea teatrului această măsură și de ce oamenii din cultură consideră că le este afectată libertatea de creație.

Actorii ies în stradă! Monica Davidescu: „Nu putem sta închiși doar în teatru!”

„Noi, actorii Teatrului Național, împreună cu toți lucrătorii de scenă care lucrează practic cot la cot cu noi, protestăm împotriva aplicării acestui proiect pilot pe care l-am primit de la Ministerul Culturii, prin directiva Curții de Conturi. Este vorba de circulara 67 din 3 februarie, care privește evidența timpului nostru de lucru. Acest proiect nu face altceva decât să ne îngrădească libertatea de creație. Vă rog să mă credeți că nu pot crea între patru pereți făcând doar vocalize. Ceea ce fac artiștii este să pună oglinda societății în fața spectatorului. Ori noi nu avem de unde să luăm oglinda societății dacă vom sta doar închiși în teatru”, a declarat Monica Davidescu în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.

Actrița spune că anexele impuse prin această circulară îi obligă pe artiști să redacteze zilnic rapoarte detaliate despre activitatea lor, ceea ce, în opinia sa, transformă creația într-un exercițiu birocratic.

De ce sunt, de fapt, supărați actorii

„Anexele obligatorii ne transformă pe noi, artiștii creatori, în scriitori de rapoarte. Zilnice, rapoarte de activitate zilnică, cu lux de amănunte. Și bănuiesc că, dacă voi spune că eu îmi întrețin corpul la sală, va trebui să aduc și dovezi. Ne transformă în niște paria ai societății. Artiștii nu au fost niciodată paria ai societății. Munca artistului și a lucrătorilor de scenă nu a fost absolut niciodată normată. Întotdeauna am avut timp inegal. Am muncit noaptea, am muncit dimineața în zori. Nicăieri în lume nu există muncă de creație normată la opt ore pe zi. Nu ne putem transforma în birocrați care scriu rapoarte de activitate”, a mai explicat actrița.

Cât despre măsurile de austeritate și bugetul redus pentru cultură, Monica Davidescu atrage atenția că artiștii au făcut deja compromisuri pentru a rămâne aproape de public. Ea spune că, în ultimii ani, mulți au redus prețul biletelor pentru ca oamenii să își permită în continuare să meargă la teatru.

Ce spune Monica Davidescu despre creșterea taxelor și impozitelor

„Când toate taxele și toate impozitele s-au mărit, noi a trebuit să micșorăm prețul biletului, pentru ca aceiași oameni să poată veni la teatru. Și sunt multe spectacole la care s-au micșorat biletele, tocmai pentru a-i putea aduce pe oameni la teatru. Dar acesta este un efort inimaginabil din partea artiștilor, pentru că, de multe ori, aceștia nu sunt nici pe departe plătiți la adevărata lor valoare. Ca să putem să mergem mai departe și să trecem prin această perioadă atât de urâtă. Și, pur și simplu, nu înțeleg de ce acum trebuie să îngrădim libertatea de creație”, a atras atenția cunoscuta actriță.