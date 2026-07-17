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Actualitate· 1 min citire
Radu Miruță a „destructurat” o grupare de gospodine care prepara ciocolată în Gara de Nord.”Eu nu admit așa ceva” -VIDEO
FOTO: Captură Facebook
Publicat17 iul. 2026, 11:07
Actualizat17 iul. 2026, 13:06
SursăRealitatea PLUS
Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, se laudă pe rețelele sociale că a „destructurat” o grupare de gospodine care prepara ciocolată într-o clădire din Gara de Nord. Oficialul a publicat pe rețelele de socializare o serie de imagini de la acțiune și susține că intervenția a fost necesară, după ce ar fi descoperit activitatea ilegală desfășurată în spațiul respectiv.
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