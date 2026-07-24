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Prima reacție a președintelui Nicușor Dan după ce o dronă a fost doborâtă de un pilot român:”Zona era nelocuită” -VIDEO
FOTO: Arhivă
Publicat24 iul. 2026, 11:28
SursăRealitatea.Net
Președintele României, Nicușor Dan, a oferit prima reacție după incidentul în care o dronă care a pătruns în spațiul aerian al țării a fost doborâtă de un pilot român aflat la manșa unui avion de luptă F-16. Șeful statului a precizat că intervenția a avut loc în jurul orei 11:00 și a subliniat că zona în care s-a produs incidentul era nelocuită, astfel încât nu a existat niciun pericol pentru populație.
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