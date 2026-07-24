Dronă doborâtă de un avion F‑16 în zona Padina Buzău - COMUNICAT OFICIAL MApN

Publicat 24 iul. 2026, 11:27 Actualizat 24 iul. 2026, 11:41 Sursă Realitatea.Net

Momente de tensiune în România. O dronă a fost doborât în zona Padina, în județul Buzău. Anterior, două avioane de luptă F‑16 au fost ridicate în aer, după ce mesaje Ro‑Alert au fost emise în cinci județe limitrofe.

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