Sorin Grindeanu, față în față cu Anca Alexandrescu, într-o ediție incendiară a emisiunii Culisele Statului Paralel. După 3 ani de-a lungul cărora jurnalista Realitatea Plus l-a invitat în emisiuni, Ministrul Transporturilor spune totul despre relația cu Marcel Ciolacu, dar și dacă vânează președinția țării, în detrimentul prietenului său? Grindeanu dezvăluie și cine l-a susținut, chiar și după amplificarea protestelor transportatorilor din toată țara.

VEZI AICI principalele declarații ale lui Sorin Grindeanu

Anca Alexandrescu: Sincer, nici eu nu credeam că vom ajunge la această emisiune.

A. Alexandrescu: De ce a trebuit să se ajungă într-o situație atât de tensionată?

S. Grindeanu: Marcel Ciolacu este un om care mă cunoaște foarte bine nu doar pe mine, ci toată familia. El a dat avea decizie de solidaritate cu mine dintr-un motiv foarte simplu. Cum v-ați simți dacă familia v-ar fi atacată. În aceste zile au fost preluate anumite știri, nu spun despre dvs, anumite știri despre familia mea, în special despre mama mea. Copilăria mamei mele a fost distrusă de comuniști și nu a avut nicio legătură cu fostul regimul. M.Ciolacu a luat această decizie, știindu-mi familia. Nu cred că a fost o decizie care a făcut bine partidului și de aceea am și acceptat să vin la acea întâlnire cu dvs, la guvern.

A. Alexandrescu: Eu, Realitatea Plus sau familia Păcuraru au făcut presiuni asupra dvs pe subiectul Romprest?

S. Grindeanu: Eu nu am spus așa ceva, nu s-a întâmplat, oricum eu nu sunt șantajabil, iar dacă s-ar fi întâmplat, aș fi făcut denunț.

S. Grindeanu: Dorin Umbrărescu este cel mai important constructor din România. Eu nu l-am cunoscut înainte de a veni la Min. Transporturilor, dar mi-aș dori să fie mai multe companii românești ca a lui. (..) Sunt extrem de mulțumit de cum lucrează, toate locurile pe care lucrează sunt în mare avans.

A.Alexandrescu: De ce ați reclamat emisiunea la CNA?

S. Grindeanu: Eu înțeleg că atunci când ești in politică ești supus unor analize mai mult sau mai puțin apăsate. (…) La un moment dat era o schemă în care eram inclus in grupul de la Cluj, ori eu nu am legături, nu ma afaceri cu acei oameni, apoi că vreau să-l dau jos pe Marcel (Ciolacu), că vreau să fiu șef la SRI. Oamenii care-mi erau apropiați mi-au spus să las așa, să merg mai departe, dar mi s-a părut că unele lucruri au depășit …mai era un pic să fiu responsabil de războiul din Ucraina. Dau însă la o parte trecutul și zic să privim spre viitor.

A. Alexandrescu: Cine-l susține pe Bogdan Mândrescu?

S. Grindeanu: A fost pus de PSD, a fost numit de premierul Nicolae Ciucă. Dar eu nu știu de vreun dosar la adresa sa. PSD îl susține și PSD îi va retrage încrederea, dacă va considera că este cazul.

Sursa: realitatea.net