Schimbări la Inspectoratul Şcolar Județean Satu Mare. Inspectorul școlar general Călin Durla a transmis astăzi un mesaj în care anunţă că și-a încheiat azi mandatul de 4 ani. Acesta va fi înlocuit de Anișoara Boitor, profesoară de Limba și literatura română la Supur. Boitor Anişoara a ocupat funcţia de inspector general şcolar adjunct în anul 2016.

Printr-un comunicat de presă, fostul inspector școlar general a ținut să transmită un mesaj de mulțumire pentru colaborarea avută pe parcursul mandatului său. Călin Durla s-a dovedit a fi un inspector general implicat și preocupat de problemele sistemului educaţional din Satu Mare.

”La final de mandat, multumesc tuturor reprezentantilor mass-media pentru colaborare. Apreciez modul profesionist, obiectiv si principial in care ati reflectat actiunile, activitatile si evenimentele desfasurate in sistemul de invatamant din judetul Satu Mare pe perioada in care am ocupat functia de inspector scolar general. Mi-ati fost de un real folos”, prof. Calin Durla.