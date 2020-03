Alte persoane au fost confirmate, în cursul zilei de sâmbătă, ca fiind infectate cu noul coronavirus, anunță Realitatea PLUS.

UPDATE: Grupul de comunicare strategică a anunțat, cu puțin timp în urmă, că sunt confirmați pozitiv la testul pentru coronavirus (COVID-19) deputatul PNL, Lucian Heiuș, primarul Devei, Florin Oancea, și administratorul public Adrian David Nicolae. Toți 3 se află în izolare la domiciliu, au participat la reuniunea BPN a PNL la care a participat și senatorul Chițac, și ieri nu au fost prezenți la reuniunea Biroului Executiv al PNL. Astfel, numărul persoanelor infectate a ajuns la 102.

UPDATE: Caz 99, Bărbat, 54 ani, Constanța, sot caz 98, testul a fost lucrat tot în rețea privată.

Cei doi s- au întors în data de 7 martie 2020 din Viena.

Caz 98, Femeie în vârstă de 53 de ani, Constanța, a călătorit în Austria și Germania, medic laborator, confirmată pozitiv, testul a fost lucrat în rețea privată

Caz 97 – Bărbat, 39 ani, din judetul Dolj, întors în 05.03. din Brescia, în autoizolare până în 12.05 când se internează la Spitalul de boli infecţioase din Craiova cu simptome specifice.

Caz 96 – Femeie, 47 ani, din Bucureşti, contact direct al cazului 45, asimptomatică, aflată în autoizolare la domiciliu

UPDATE: Caz 90 – Femeie, 64 de ani din Neamț, venită din Italia in 09.03 confirmată in 13.03

Caz 91 – Copil, 1 an din Bacău, contact cu mătușa venită din Italia in 03.03 confirmat in 13.03. Mătușa este asimptomatică urmează testarea.

Caz 92 – Femeie, 41 ani din Iași, venită din Dubai in 08.03; face naveta Iași -București; din 09.03 a mers la serviciu; debut in 12.03 confirmată in 13.03

Caz 93 – Femeie, 41 ani din Iași, sosita din Franța internata în Spitalul de boli infecțioase Iași în 13.03 confirmată în 13.03

Caz 94 – Femeie, 27 ani din Caraș Severin, sosita din Italia în 10.03, carantinată în Dâmbovița confirmată in 13.03

Caz 95 – Bărbat, 55 ani din Caraș Severin, venit din Italia carantinat în Dâmbovița confirmat 13.03.

Caz 89 O femeie din jud. Bihor, în vârstă de 49 de ani, venită din Italia în data de 10.03, aflată în autoizolare, confirmată cu noul coronavirus în 13.03.

UPDATE: Caz 87 Femeie, 32 ani din județul Caraș-Severin, venită din Italia în data de 10.03, aflată în carantină în Caransebeș, confirmată pozitiv în 13.03.

Caz 88 Bărbat, 45 ani din București, venit din Londra în 9.03, internat astăzi cu febră, frisoane la Spitalul Victor Babeș București, confirmat pozitiv

UPDATE: Încă 4 cazuri de infectare cu noul coronavirus, numărul la nivel național ajungand la 86.

Caz 83 Barbat, 32 ani din Timișoara, venit din Italia in 12.03, aflat în carantină, confirmat în 13. 03

Caz 84 Femeie, 41 ani, din Timișoara, venită din Italia în 12.03, aflată în carantină, confirmată in 13. 03

Caz 85 Femeie, 33 ani, venită din Italia in 11.03, aflată în carantină la Lugoj, confirmată in 13.03

Caz 86 Bărbat, 36 de ani, venit din Italia în 11.03, aflat în carantină în Lugoj, confirmat in 13.03

Caz 82 – Tânăr 20 ani, București, venit din Marea Britanie în data de 12.03. 2020. Este internat în INBI prof.dr. Matei Bals din data de 13.03 și confirmat pozitiv din aceeași dată

Caz 81: Femeie 26 ani, București, aflată din data de 9.03.2020 in autoizolare. În prezent, se află internată în Spitalul de boli infecțioase Victor Babes.

UPDATE: A fost confirmat și al 80-lea caz. Este vorba despre un bărbat de 26 ani, din județul Prahova, care a sosit din Italia în 12.03, fiind carantinat in Bușteni din aceeași dată, confirmat în 13.03 la INBI prof.dr. Matei Balș.

Crește bilanțul românilor infectați cu coronavirus. Avem până în prezent, 75 de cazuri depistate pozitiv. Ultimele victime sunt un bărbat de 50 ani, medic manager spital Gerota și un altul de 62 ani, pacient contact cu un alt medic al spitalului.