Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă desfășurată azi la sediul primăriei, principalele realizări derulate pe parcursul acestui an, dar și principalele obiective propuse pentru anul 2020.

”Anul 2019 a fost anul investițiilor pentru orașul Negrești-Oaș deoarece am continuat implementarea multor proiecte la care s-a muncit în ultimii ani și am semnat noi contracte de finanțare, abordând toate domeniile de dezvoltare ale orașului: educație, infrastructură mare (rutieră și apă-canal), cultură, sport și turism. Mai mult, se lucrează la demararea unor noi proiecte importante pentru comunitate”, a decclarat Aurelia Fedorca.

”Anul 2019 a însemnat, din punct de vedere adminstrativ, și pregătirea anului 2020 și a anilor care urmează pentru că vom avea mult de lucru pe proiectele pe care le avem în derulare. În total, în acest an am avut în derulare în diverse stadii nu mai puțin de 32 proiecte mari, în valoare de peste 32 de milioane de euro – din fonduri europene, guvernamentale și de la bugetul local”, a mai spus Fedorca.

O prioritate a mandatului primarului Aurelia Fedorca au fost investițiile în educație.

”O prioritate a mandatului meu au fost investițiile în educație. Așadar, cel mai important reper al anului care se încheie peste câteva zile este Educația și condițiile în care ne educăm copiii. Pe acest segment avem în derulare nouă proiecte pentru care am obținut finanțare din fonduri europene și guvernamentale în valoare de 6,168 milioane de euro”, a exemplificat primarul.

Printre proiecte se numără:

 A fost finalizată în toamna acestui an extinderea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 3 – Corpul principal – proiect premiat la Gala Administrație.ro de la Cluj Napoca. Este un proiect etalon pentru cum vor arăta în anii următori toate școlile și grădinițele din oraș.

 Au început lucrările la prima creșă din oraș, care va deservi 60 de copii, pe amplasamentul vechii Școli Nr. 2.

 Am finalizat lucrările de modernizare a Grădiniței cu program normal nr. 2

 Licitațiile pentru lucrările de modernizare a celorlalte instituții de învățământ sunt în diverse stadii:

1. Școala Gimnazială Nr. 3 – Sala Sport;

2. Grădinița cu Program Prelungit nr. 7;

3. Școala Gimnazială Nr. 1;

4. Liceul Teoretic – Corp A;

5. Liceul Tehnologic I. G. Andron – Corp Principal, Corp A, Corp B, Atelier alimentație publică;

Lucrările vizează atât amenajări interioare și dotări, cât și anveloparea exterioară a clădirilor și vor avea impact pozitiv atât asupra confortului copiilor cât și asupra mediului înconjurător, prin reducerea consumurilor mari de energie.

 Au fost începute demersurile pentru construcția și dotarea unei săli de sport care va fi amplasată în curtea Grădiniței cu program prelungit nr. 7.

Pe segmentul Dezvoltare publică, primarul a anunțat că a semnat contractele de finanțare din fonduri europene pentru reabilitarea a 20 de blocuri, din totalul de 50 existente în oraș.

”Am semnat deja contractele pentru proiectare tehnică iar în următoarea perioadă vom avea și primele soluții tehnice și primele randări. După implementare, proiectele în valoare de 3,4 milioane de euro vor avea un impact major atât asupra creșterii calității vieții negreștenilor cât și asupra arhitecturii orașului”, a spus primarul.

Sală de sport cu tribună cu capacitate de 180 locuri

Tot în cadrul acestui domeniu, Fedorca a declarat că a realizat terenul de sport multifuncțional la Stadionul Orașului și a început demersurile pentru construirea unei săli de sport cu tribună cu capacitate de 180 locuri.

De asemenea, a obținut finanțare din fonduri europene și pentru modernizarea fațadelor pentru Corpul A și B al Primăriei, proiecte la care se va începe execuția probabil tot anul viitor.

22 de străzi finalizate, iar investițiile continuă anul viitor

La capitolul Infrastructură Mare – rutier și apă-canal continuăm investițiile în modernizarea străzilor. Au fost finalizatecpână acum 22 de străzi, iar investițiile vor continua și anul viitor.

Primarul Aurelia Fedorca și-a propus ca până în 2024 să modernizeze toate drumurile.

Astfel, sunt în curs de modernizare 18 străzi:

1. Viitorului 2 (tronson Oașului – capăt), Pădurii ( până la Uzina de Apă), Vâltori (Vrăticel – Grajduri) – sunt în curs de finalizare;

2. Mihai Eminescu, Tudor Vladimirescu (tronson str. Victoriei – str. Borcutului), Gării – lucrările sunt în curs de execuție;

3. Sunt în faza de licitație: Pădurii, (tronson strada Pădurii – strada Vâltori), Magnoliei, Podului, Zorilor (tronson Livezilor – Popești), Tineretului, Pietrosului, Borcutului (tronson strada Tudor Vladimirescu – strada George Coșbuc, tronson Strada Lăcrimioarelor – Strada Luna), Lăcrimioarelor, Gării (tronson Mihai Eminescu – Strada 1 Iunie), precum și 4 în Cartierul Tur: Călineasca, Drăgușeneasca, Tuba 1, Școlii.

”Tot la acest capitol am început lucrările la cele 4 noi poduri din oraș: Pod 1 – Pod Talna, peste râul Talna; Pod 2 – Pod Livezilor, peste râul Tur; Pod 3 – Pod Arinului, peste râul Tur; Pod 4 – Pod Florilor, peste râul Tur; Sunt investiții care au menirea de a crește calitatea vieții pentru cetățenii din zonă și de a crea căi de acces facile într-o eră în care toată lumea se află în continuă mișcare”, a mai spus Fedorca.

De asemenea, s-a semnat contractul de finațare pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată care va asigura:

1. captare apă brută la suprafață (TALNA),

2. 8 km aducțiune nouă,

3. 9,5 km aducțiune reabilitare,

4. rezervor de înmagazinare,

5. 5 stații de pompare apă potabilă cu hidrofor,

6. 36km rețea de distribuție apă potabilă,

7. 49km rețea de canalizare,

8. 30 stații/cămine pompare apă uzată,

9. 11,4 km conducte sub presiune apă uzată

În ceea ce privește investițiile în domeniul culturii și recreerii, au fost continuate lucrările la Centrul Multicultural Negrești-Oaș, proiect finațat și implementat de Compania Națională de Investiții.

Investițiile la Luna Șes vor fi finalizate la sfârșitul lunii februarie 2020

S-a lucrat intensiv la Luna Șes. Sper ca lucrările să fie finalizate la finalul februarie și să reușim să definitivăm în același timp planul de management al stațiunii, astfel încât anul viitor să fie atrași noi investitori și să dezvoltăm zona.

Lucrările realizate și finalizate la Luna Șes:

1. Modernizare DC75 și drum de acces, canalizare, aducțiune apă – finalizat

2. Extindere rețea electrică de distribuție în localitatea Negrești-Oaș, zona turistică Luna Șes, DC75 – Alimentare cu energie electrică a consumatorilor din PC2 și PC3 – finalizat

3. Extindere rețea de curent electric – finalizat

4. Alimentare cu energie electrică din PC6 a consumatorilor din Luna Șes – finalizat

De asemenea, sunt în curs de finalizare următoarele lucrări:

1. Montarea instalaţiei de transport pe cablu CD 4 Luna Şes şi Amenajarea pârtiei de schi şi sistem de înzăpezire al pârtiei – Luna Şes – în curs de finalizare

2. Alimentare cu apă potabilă a zonei Luna Şes şi înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă – în curs de finalizare

3. Achiziționare dotări (mașină de bătut zăpadă, ATV, snowmobil) – în derulare

4. Spor de putere Complex Turistic Luna Șes – în derulare

5. Alunecări de teren Luna Șes – în derulare

”Pentru că vorbeam la început de repere, pe lângă investiții, cred că un mare pas pe care l-am făcut este acela de a implica comunitatea în activitățile pe care le organizăm, de a implica școlile și copiii, bisericile și preoții, oamenii de cultură și artiștii în activități culturale și educative. Este important să-i încurajăm, să-i susținem și să-i promovăm pentru că o comunitate unită reușește să crească frumos în folosul tuturor. Iar din acest punct de vedere am încheiat anul cu o mulțime de spectacole și activități culturale pe care, de această dată, nu le-am organizat noi ci școlile și elevii, bisericile și preoții. Îi felicit și le mulțumesc!”, a mai transmis primarul.

Fedorca: ”Am continuat să întărim legăturile cu negreștenii din diaspora”

”Totodată, am continuat să întărim legăturile cu negreștenii din diaspora, să consolidăm punțile de comunicare cu ei și să-i determinăm să se implice în viața comunității. Pentru că o comunitate este sănătoasă atunci când toată lumea este mulțumită”, a mai spus Fedorca.

Obiective pentru anul 2020

”Pentru anul 2020 ne-am propus să lucrăm pe 3 mari paliere:

– În primul rând să continuăm în ritm alert marile investiții pe care le avem în derulare și să reușim să finalizăm o parte dintre ele în termen;

– Să începem derularea unor proiecte noi precum amenajarea de spații de joacă în fiecare cartier, modernizarea parcurilor, construirea unui bloc ANL pentru tineri, construirea unui centru medical la Luna Șes, modernizarea și extinderea iluminatului public, extinderea rețelelor de gaz și curent; Dar, cel mai mare proiect pe care îl vom începe va fi cel privind modernizarea centrului orașului și construirea pistelor de bicicliști și a trotuarelor pe strada Victoriei. Sunt proiecte mari pentru care am obținut finanțare din fonduri europene și care, alături de celelalte amintite, au menirea de a transforma fața orașului nostru în una europeană.

– Pe de altă parte, vom marșa pe digitalizarea administrației pubice locale, eficientizarea și transparentizarea ei pentru a o aduce mai aproape de cetățeni și pentru a face mai facil accesul la serviciile pe care le oferim. Ne dorim să implementăm nu doar plata impozitelor și taxelor online, ci și alte servicii oferite de Primărie, pentru ca cetățenii să aibă acces rapid la tot ceea ce au nevoie”, a mai spus Aurelia Fedorca.

La final, aceasta a dorit să transmită un mesaj de sărbători tuturor negreștenilor: ”Le mulțumesc celor cu care am colaborat și am mers pe același drum! Anul 2020 să fie un an plin de bucurii și împliniri, un an care să ne aducă împreună, mai buni și mai încrezători în viitorul nostru!”