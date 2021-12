Prințul Nicolae, nepotul regelui Mihai, a povestit, duminică seara, în exclusivitate, la Culisele statului paralel, de ce a fost exclus din linia succesorală la Coroana României. Acesta a spus că Familia Regală trebuie întrebată despre excluderea sa.

Întrebat cu ce a greșit pentru că a fost exclus din linia succesorală, a spus că „ei trebuie întrebați, principesa Margareta, Printul Radu”.

La 1 august 2015, Regele Mihai i-a retras titlul de principe și l-a exclus din linia succesorală la Coroana României.

„Este o întrebare și pentru mătușa mea și unchiul meu. Lucrurile s-au schimbat peste noapte. A fost dificil si pentru mine sa inteleg ce s-a întâmplat. Cuvintele principesei Margareta au fost calde. Așa a fost intotdeauna intre noi pana la un anumit moment. E o intrebare pentru ei.

Întrebat ce s-a întâmplat după mutarea la Palat, a spus că foarte repede am realizat că nu pot face o casă, un loc privat pentru mine. Ca orice om aveam nevoie de cuibul lui. Să mă retrag și să fiu eu.

La Palat a fost un loc in care am locuit, dar nu am iesit de acolo decât pentru evenimente. Am fost ca orice om.

A durat atâția ani să iau o dcizie sa am un rol , din 2005 in 2007. In 2009 am vrut sa inteleg ce inseamna viata publica, din experiență proprie. Ei au explicat până intr-un anumit punct.

La Palat, tot timpul am cerut si am vrut sa stiu cu msa fac mai bine, cred ca am fost primul idn familie chiar care a fost in mijlocul oamenilor la voluntariat. Intotdeauna am fost foarte pozitiv. De la familie, unchiul mei, mătușa mea”, a declarat Prințul Nicolae.

Emisiunea Culisele Statului Paralel poate fi urmărită LIVE AICI —> https://www.realitatea.net/live

Înregistrarea este disponibilă pe pagina https://www.realitatea.net/emisiuni/culiselestatuluiparalel