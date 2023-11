Miron Mitrea a comentat, duminica seara, in emisiunea „Culisele puterii” de la Realitatea PLUS, aparitiile publice recente ale politicienilor considerati posibili candidati la prezidentialele din 2024. Asta dupa ce Mircea Geoana, Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu si George Simion au facut bai de mulțime in ultima perioada iar noua locatie preferată de vizitat pare sa fie piața.

„Este chiar momentul (unor astfel de aparitii – n.r.). Vedem clar in felul asta cine vrea sa candideze. Mircea Geoana a incercat multa vreme sa se apropie de PSD si nu a reusit. PSD nu o va lua de la capat cu Geoana. Probabil ca incearca sa creeze un curent independent. S-a mai procedat asa. Lipseste doar USR-ul din tot peisajul. Cred ca nu are inca candidatul pus pe masa, dar viteza cu care a dat-o afara de pe lista de europarlamentare pe Lasconi cred ca dl. Drula vrea sa candideze. Nu e gresit ca un presedinte de partid sa vrea asta.

George Simion e natural in piata, ii sta bine. Si Ciolacu se descurca bine intre oameni, e natural.

Lui Ciuca ar trebui sa ii dam niste sfaturi, sa mearga singur. Evident si ceilalti, colegii lui de partid, au iesit ca sa impuste voturi.

Sunt politicieni care sunt specialisti (in interactiunea cu masele – n.r.). Piedone, daca nu iese pe strada, nu castiga voturi. Nu toti politicenii se pricep la asta. Naturaletea e o sugestie in sine”, a aratat Miron Mitrea.

Consultantul politic a argumentat, in continuare, spunand: „Mircea face ce trebuie sa faca, Marcel face ce trebuie, George e foarte bine in piata, Ciuca trebuie sa ii lase acasa pe ceilalti. Asta cu gasca de partid nu da bine. Da, raspunsul e totdeuna in lume. Sunt oameni care sunt empatici si asta se vede”.

El a aratat ca asistam, cumva, la „un inceput de campanie, probabil ca ii masoara efectul”.

„Interesant la Ciolacu. Merge la pufuleti, apoi ia masa cu Olaf Scholz. Merge in piata, apoi in Egipt. Interesant cum joaca campania”, a mai spus acesta.

Intrebat daca este posibil sa apara un candidat surpriza in turul al doilea al prezidentialelor, comentatorul politic a raspuns: „Sigur, desi ma indoiesc. Kovesi s-a retras acum un pic. Nu cred ca va sari la candidatura daca nu are sanse evidente. USR e mult prea jos. Codruta nu poate sa mearga doar pe acel partid (USR – n.r.). Sunt insa si alte partide de dreapta care ar sprijini-o. Ea insa nu e hotarata acum”.

El a mai spus ca, in opinia sa, in turul doi vor intra Ciolacu si Simion.