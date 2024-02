„Continuăm să venim cu soluţii pentru a reduce deficitul de personal medical din spitalele din subordinea autorităţilor locale. În urma discuţiilor cu sindicatele şi Ministerul Sănătăţii, am decis să deblocăm peste 2.000 de posturi în domeniul sanitar şi asistenţă socială. Astfel, după decizia pe care am luat-o în ianuarie când am deblocat alte 7.600 de posturi, putem spune că pentru anul acesta ne propunem să atragem aproape 10 mii de noi medici, asistente, infirmiere şi personal sanitar în spitalele publice”, a afirmat Marcel Ciolacu, la începutul şedinţei de joi a Executivului.