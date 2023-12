Pensiile mici vor crește spectaculos după cele două majorări din anul 2024! Promisiunea vine de la șeful casei de Pensii, Daniel Baciu, care a explicat în exclusivitate la tablă, în platoul Realitatea PLUS, cât primesc seniorii în plus de anul viitor. Punctele de stabilitate sunt cele care aduc o creștere consistentă pentru români. Un bărbat care a lucrat 31 de ani pe salariul minim primește acum pensia minimă. În septembrie 2024 va avea o pensie mai mare cu 50% față de nivelul actual.

CU CÂT CRESC PENSIILE DUPĂ MAJORĂRILE DIN 2024

„Să vedem ce se întâmplă cu un bărbat care s-a pensionat conform legii 3/1977. Am ținut să să luăm aceste exemple în funcție de legea care a fost în vigoare la momentul respectiv tocmai pentru a sublinia că indiferent de momentul în care a ieșit, că vorbim de legea 3, că vorbim de legea 19, că vorbim de actuală lege, cresterilșe sunt la fel, vor fi în funcție de numărul de puncte și vor avea aceeași pensie.

În cazul de față am luat un bărbat pensionat în baza legii 3/1977 cu un stagiu de cotizare de 31 de ani 6 luni și 23 de zile a cărui pensie în momentul de față în plata este de 1108 lei și primește suma de 1125 de lei cât este în momentul de față indemnizația minimă socială.

De la 1 ianuarie 2024 avem acea indexare pentru tori pensionarii în plata de 13,8% astfel încât punctul de pensie va fi majorat la 1262 de lei, dar același mecanism de indexare se aplică și indemnizației minime sociale astfel încât primește indemnizația socială de dată această de 1281 de lei.

În septembrie 2024 pentru faptul că are acești 31 de ani 6 luni și 23 de zile primește acele puncte de stabilitate. 2,5 puncte pentru faptul că este peste 25 de ani, mai are 0,75 puncte pentru că este peste 30 de ani, iar pentru cele 6 luni mai primește 0,375 de puncte, aceste puncte se adaugă la numărul total de puncte calculat pe contributivitate. Cuantumul pensiei 1675 de lei și observăm că față de pensia în plata este o creștere de 51,17%”, a precizat președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

CALCULE SPECIALE PENTRU STAGII DE COTIZARE DIFERITE

„Am ținut să luăm și un profesor pentru că în general profesorii rămân mai mult în activitate, rămân mai mult timp la catedră. Este vorba despre un profesor care a realizat un stagiu de cotizare de 44 de ani, 8 luni și 22 de zile. Avem o pensie în plata , vorbim de un profesor universitar, are 6500 de lei.

Avem indexarea din ianuarie cu 13,8% și rezultă o pensie de 7.471 de lei . Aici, pe lângă aceste puncte de stabilitate, avem și acele stagii de cotizare asimilate, adică stagiile necontributive care se aplică la cuantumul pensiei, pentru care se acordă câte 0,25 de puncte pe an pentru fiecare an.

Punctele de stabilitate sunt mult mai mari pentru că avem un stagiu de cotizare mai mare, ajungând la 8216 lei pensie de la 1 septembrie.

Se vede foarte clar că pentru cei 15 ani și 28 de zile faptul că în momentul asta este la nivelul indemnizației sociale. După majorarea de la 1 ianuarie ajunge la 1.258 de lei dar rămâne tot în indemnizația socială, pentru că aici nu mai există puncte de stabilitate pentru că stagiul de cotizare este sub 25 de ani. Această persoană va rămâne la nivelul indemnizației sociale de 1.281 de lei.

O persoană a muncit 37 de ani, 7 luni și 20 de zile și are o pensie relativ mică în plata de 2257 de lei. Aici, beneficiind de indexarea de la 1 ianuarie, ajunge la 2.569 de lei

Pentru că avem 37 de ani de cotizare, la cele 38 de puncte pe contributivitate se adaugă aceste puncte de stabilitate astfel încât pensia ajunge la 3873. Aici avem o creștere spectaculoasă de 71,06% față de pensia în momentul de față în plată”, a explicat directorul Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, la Realitatea PLUS.