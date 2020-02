Ca în fiecare an, Hollywood-ul își onorează filmele cele mai bune din industrie printr-o gală spectaculoasă. Pelicula „Parasite” a făcut istorie: este primul film într-o limbă străina care caștigă marele premiu al Academiei de Film din America.

Irina Margareta Nistor a comentat rezultatul pentru Realitatea PLUS: „Nimeni nu se aștepta să ia și pentru cel mai bun film internațional și premiul cel mare plus premiul pentru regie în condițiile în care niciunul dintre actori nu era nominalizat. Filmul l-a facut doar regizorul oare? Din start „1917” este un film mult prea rafinat pentru ca votanții numerosi de la Oscar să-l înțeleagă, e un film tipic englezesc și a fost mai aproape Coreea decat Marea Britanie, altfel nu pot să-mi explic cum s-a ajuns aici. A părut probabil mai aproape povestea asta: un fel de luptă între bogați și săraci”

„Va veni și ziua cea mare în care va lua și un film romanesc Oscarul”, a încheiat optimist Margareta Nistor.

Cel mai bun film – Parasite (Neon)

Este pentru prima dată când un film sud-coreean a primit o nominalizare la Oscar și iată că a și câștigat.

Actor in rol principal – Joaquin Phoenix (Joker)

Era cel mai așteptat premiu și cel mai predictibil câștigător. Actorul mai reușise să obțină 3 nominalizari la Oscar până acum însă nu a câștigat niciodată. Printre cele mai cunoscute roluri ale sale sunt cel din Gladiatorul dar si cele din Walk The Line si The Master. A mai jucat printre altele si in SHE dar si in Inherent Vice, alte filme de oscar.

Actrita in rol principal – Renée Zellweger (Judy)

Actrita in rol secundar – Laura Dern (Marriage Story)

Actor in rol secundar – Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Este pentru prima oara cand Brad Pitt reuseste sa castige un Oscar in intreaga sa cariera de actor. El a primit premiul Oscar pentru rolul secundar din Once Upon A Time in Hollywood. El a mai fost nominalizat in trecut de doua ori la Oscar ca regizor si a reusit sa castige o data premiul. E considerat unul dintre cei mai atragatori barbat si de-a lungul timpului s-a bucurat de o atentie substantiala din partea mass-media.

Cel mai bun regizor – Bong Joon Ho (Parasite)

Scenariu adaptat – Jojo Rabbit (Taika Waititi)

Scenariu original – Parasite (Bong Joon Ho & Jin Won Han)

Film strain – Parasite (Coreea de Sud)

Design de productie – „Once Upon a Time in Hollywood” Nancy Haigh si Barbara Ling

Montaj de film – Ford v Ferrari (Andrew Buckland & Michael McCusker)

Cinematografie (regie de imagine) – 1917 (Roger Deakins)

Efecte vizuale – „1917” Greg Butler, Guillaume Rocheron și Dominic Tuohy

Costume – Jacqueline Durran, Little Women

Machiaj si coafura – Bombshell

Mixaj de sunet – „1917” Mark Taylor și Stuart Wilson

Montaj de sunet – Ford v Ferrari

Coloana sonora – Joker (Hildur Guðnadóttir)

Scurtmetraj de animatie -Matthew A. Cherry șiKaren Rupert Toliver „Love Love Hair”

Cel mai bun lungmetraj de animatie – Jonas Rivera, Mark Nielsen și Josh Cooley „Toy Story 4”

Scurtmetraj Live-Action – Marshall Curry „The Neighbors ‘Window”

Documentar lungmetraj – American Factory (Netflix)

Scurtmetraj documentar – Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)