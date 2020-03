”Am făcut o evaluare, iar situaţia generată de Covid-19 poate fi caracterizată drept pandemie. „Aceasta este prima pandemie cauzată de un coronavirus. Nu e doar o criză de sănătate publică, ci o criză care va afecta toate sectoarele, așa că fiecare sector și fiecare individ trebuie să se implice în lupta coronavirusului”, a spus Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020