Problema facturilor imense în urma exploziei prețurilor la energie și ce soluții are pregătite coaliția și PSD au fost explicate de fostul ministru Olguța Vasilescu, vineri seară, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, la Controversat , cu Ionela Arcanu.

„Sunt neînțelegeri în coaliție pe acest subiect. Din punctul nostru de vedere (PSD – n.red.), Ordonanța 114 nu ar fi trebuit niciodata sa fie abrogata. Si daca se abroga trebuia să se pună ceva in locul ei. Ok, nu mai vrei să mai plafonezi la acel nivel pretul energiei electrice. Dă măcar gradat. Adică anul viitor ai voie sa urci pana acolo, anul celălalt pana acolo… Când vii și lași piața libera, pe presupunera că sunt foarte multi producători în piață și va scădea prețul. Și că, vezi Doamne, că OUG 114 ținea prețul la un anumit nivel dar el ar fi trebuit deja sa fie mai scăzut, e clar ca nu putea să funcționeze. Și nu puteam ajunge decât aici. Am prevazut acest lucru, ne-am bătut la vremea respective pentru OUG 114. Ajunsesem la un moment dat sa fie un capat de țară, să plece PSD de la guvernare din cauza OUG 114. Care ce prevedea in afara de plafonarea preturilor la energie? Creșterea pensiei minime, salariile pentru muncitorii in construcții care trebuiau să fie la 3.000 de lei (…) și câteva taxe care se aplicau într-adevăr producatorilor de energie, taxe care s-au si stabilit mai târziu la nivel mondial, apoi pentru companii (…) Deci toate lucrurile acestea, din punctul nostru de vedere, erau foarte bune”, a declarat, vineri seară, vicepreședintele PSD Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, în exclusivitate, la Realitatea PLUS, în emisiunea Controversat, cu Ionela Arcanu.

„Foarte multe greșeli s-au facut de producătorii, furnizorii noștri din România, care au vândut un an, doi trei, la preturi foarte mici si acum noi o cumparam din exterior la preturi de 3-4 ori mai mari. Au fost greșeli în lanț care trebuie să fie corectate”, a mai spus Vasilescu.

„Am ajuns in această situatie dupa un an de zile de haos in piața de energie. Eu am participat doar la două ședințe de coaliție în care s-a dezbătut această temă. La prima ședință mă așteptam ca dl ministru (Energie – n.red.) să vină pregătit cu 3-4 specialisti lângă dumnealui, cu câteva soluții pe care să le pună pe masa coaliției si coalitia sa stabileasca din punct de vedre politic care este cea mai buna.(…) Mie nu mi s-a întâmplat ca ministru, de exemplu, să discut despre legea pensiilor sau despre legea salarizarii si să nu am lângă mine niste oameni care sa stie mai bine decat mine despre ce este vorba, când mă prezentam in fata coalitiei”, a mai explicat fostul ministru al Muncii între 2017 și 2018, în guvernarea PSD.

Olguța Vasilescu a criticat lipsa măsurilor pentru atenuarea crizei prețurilor în energie în buzunarul românilor și a prezentat și situația din municipiul Craiova.

„În continuare nu se aduce pe masa coaliției nicio altfel de solutie. Și totul este contraconometru. Oamenii sunt intr-o situatie absolut disperata, municipalitatile, suntem intr-o situatie disperata, pentru că au inceput sa ne vina facturi la energie la valoarea de 30.000 de euro pentru o școală. Avem foarte multe scoli si foarte multe locații ale unor scoli. (…)

Pe finalul anului trecut a trebuit sa luam toți banii pe care îi aveam pentru investitii ca să mergem sa platim o garantie pe care ne-a cerut-o CEO Oltenia, dar și factura la iluminatul stradal, care a crescut de 4 ori. Sunt sume pe acre trebuie până la urmă să le gasim”, a explicat Vasilescu.

„Soluția noastră acum sigur că se merge în continuare pe o variantă de plafonare, măcar gradual. Și bineînțeles că se urmărește corectarea pieței, în sensul că trebuie făcute niste investiții. Adică poate că anul ăsta nu mai reușim să-l salvăm, dar, dacă nu dăm drumul la toate grupurile de energie să funcționeze și să ne asigurăm energia, energia pentru România, în următorii ani vom fi din nou captivi pe piata internațională”, a avertizat Olguța Vasilescu.

Olguța Vasilescu, SFAT pentru Klaus Iohannis pentru a rezolva CRIZA din energie: Ne-am aștepta la un președinte mai activ