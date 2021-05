In dimineața acestei zile, in jurul orei 07.30, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați cu privire la faptul ca un bărbat, de 31 de ani, din Scarisoara Noua este transportat la spital având o plaga înjunghiată in zona toracelui.

In urma primelor verificări efectuate, polițiștii Sectiei Poliție Rurală Petresti au stabilit faptul ca in jurul orei 05.50, in urma unui conflict spontan apărut intre doi frati, din Scarisoara Noua, unul dintre aceștia a fost înțepat cu un obiect ascuțit in zona toracelui de către celălalt, fapt pt care a necesitat îngrijiri medicale.

In urma investigațiilor efectuate și a examinării de către un medic legist, acesta a stabilit faptul ca bărbatului, de 31 de ani, nu i-a fost pusă viața in pericol și sunt necesare 16-18 zile de îngrijiri medicale pt vindecare.

In cauza cercetările continua in cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de violenta in familie.

Sursa: Realitatea de Satu Mare