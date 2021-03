Târgul de Cariere, cel mai mare eveniment de recrutare interactivă, privește înainte și ajunge la Cluj în zilele de 25 și 26 martie 2021. În cele două zile, de la 11:00 la 18:00, peste treizeci de companii din domenii diverse vor prezenta sute de oportunități de carieră, oferind sprijin valoros pentru cei care sunt în căutarea unui loc de muncă sau a unor soluții de dezvoltare profesională.

Numărul joburilor locale la Târgul de Cariere Cluj este de peste 500, un nou record de la momentul digitalizării evenimentelor. Începând din luna martie a anului trecut, Târgul de Cariere s-a desfășurat exclusiv online înregistrând pentru prima dată, în acest sezon, o creștere de 100% în rândul companiilor participante. Numărul companiilor care recrutează pentru alte țări a crescut și el considerabil, compensând trendul general de angajare mai aproape de casă, din cauza pandemiei. Observăm, de asemenea, că din ce în ce mai multe agenții internaționale vin la Târgul de Cariere, în mod special din Danemarca și Austria.

Veniți, așadar, în spațiile virtuale de recrutare de pe targuldecariere.ro pentru a-i seduce pe unii dintre cei mai mari angajatori activi prezenți!

Domeniile în care se fac angajări sunt variate: programare, IT, inginerie, automatizări, achiziții, contabilitate, administrare, vânzări, relații clienți, automotive, metalurgie, mecatronică, electronică și multe altele.

Se caută profesioniști cu experientă, dar și juniori aflați la început de drum care doresc să se formeze pe anumite domenii de activitate și tehnologii prin diverse internshipuri.

Cele mai multe poziții disponibile sunt adresate celor pasionați de IT și cu experiență în programare – front-end, back-end, dar și full stack development – pe diverse limbaje și tehnologii: Java, JavaScript, CC/C++, Mulesoft, React, NodeJS, Golang, Ruby on Rails, Mobile, Android/IOS, .NET, PHP, HTML, CSS, Swift, Ajax și multe altele.

Viitorii candidați pot interacționa cu reprezentanții companiilor prezente pentru a afla cât mai multe despre posturile disponibile, beneficiile și programele lor, îmbunătățindu-și, astfel, și abilitățile de networking.

Pentru a aplica la posturile disponibile la Târgul de Cariere Cluj este necesară crearea unui cont de utilizator în care, după autentificare, se înregistrează CV-ul actualizat. Organizatorii vă vor oferi sprijinul necesar folosirii platformei pe chatul dedicat participanților, pe toată durata evenimentului.

Târgul de Cariere a pregătit de asemenea și o serie de webinarii prin care cei interesați se pot pune la curent cu ultimele tendințe din interiorul companiilor, proiecte sau programe noi pe care acestea le lansează. Programul este îmbogățit de prezentări, interviuri și conversații despre carieră cu experți de la angajatori care acoperă arii de activitate diferite, ca de exemplu Bosch România și Amazon Web Services.

Evenimentul începe cu o sesiune interactivă despre competențele necesare construirii unei cariere de succes, susținută de compania Emerson, după care participanții vor avea posibilitatea de a afla mai multe detalii despre proiectele și rolul strategic al Hub-ului de Inovare în activitatea Continental Sibiu.

În continuare, webinarul Selenium Grid 2 – Hub and Nodes alături de compania Zenitech îi așteaptă pe cei pasionați de tehnologie cu prezentarea unui instrument inteligent utilizat la testările simultane ale diferitelor sisteme pe diverse browsere.

Programul primei zile de la Târgul de Cariere Cluj se va încheia cu o sesiune interactivă alături de compania Accenture cu titlul: What’s your superpower?

În 26 martie participanții sunt așteptați la o poveste despre „Drumul de la student la inginer proiectant la Michelin Zalău”, după care va avea loc webinarul dedicat celor interesați de Android development: „Implementation of In-App Purchases using Kotlin” organizat de compania Take off Labs, iar pentru persoanele atrase de domeniul achiziții, compania GEP a pregătit: „Procurement Tech at It’s Best”.

Intrați pe targuldecariere.ro/cluj, puneți-vă în valoare experiența, afișați-vă entuziasmul, aplicați direct la joburile recente sau conectați-vă, pe chat, cu reprezentanții companiilor participante pentru a le convinge și a vă lăsa convinși!

Târgul de Cariere a împlinit 15 ani de activitate. Din 2006, de la primul eveniment și până în prezent, Târgul de Cariere a devenit cea mai răspândită soluție de recrutare selectivă și a avut un rol esențial în formarea pozitivă a pieței muncii. De fiecare dată, a contribuit la dezvoltarea de competențe, descoperirea talentelor și a șanselor de angajare pentru acestea. Astăzi, Târgul de Cariere este renumit pentru credibilitatea și transparența pe care o inspiră prin soluțiile sale de recrutare și employer branding companiilor care angajează și se dezvoltă în orașele Cluj, Chișinău, Iași, Brașov, Sibiu, Oradea și Târgu Mureș.

Sursa: Realitatea de Cluj