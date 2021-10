Președintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea PNL ca generalul în rezervă Nicolae Ciucă să fie desemnat ca prim-ministru.

„Tocmai am incheiat consultările cu partidele pentru găsirea unei soluții guvernamentale. Discuțiile au fost considerabil mai bune. (….) Am fost foarte mulțumit și bucuros că PNL a venit cu o nouă abordare – s-a votat în unanimitate un candidat propus – Nicolae Ciucă. Analizând situația, am decis să îl desemnez candidat pentru funcția de premier pe Nicolae Ciucă” a afirmat șeful statului, care a fost însoțit la anunțul oficial chiar de generalul în rezervă.

Liderul PNL, fostul premier Florin Cîțu, a precizat că USR nu a fost invitat să facă parte din noua formulă, iar liderii PNL și UDMR vor începe chiar în această după-amiază discuțiile privind împărțirea posturilor vacantate în urma retragerii foștilor parteneri.