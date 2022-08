Analistul politic Miron Mitrea a comentat mult mediatizata nuntă a lui George Simion cu Ilinca Munteanu. Acesta spune că nu este de blamat că și-a folosit propria căsătorie ca să mai crească partidul AUR în ochii opiniei publice. „Multora le plac astfel de evenimente, este dreptul lor”, conchide Mitrea.

„Au încercat să găsească un moment care să stopeze scăderea accentuată a partidului. Din câte am vazut, partidul AUR are cel puțin 2-3 oameni în spate care știu să facă politică. Au ratat chestia cu Rusia, mai ales că partidul este asociat cu Moscova și este considerat de lume prorus. E un partid tipic naționalist-populist. Noi, românii, vorbim tot timul rău de noi. Dar să ne uităm la Italia, care nu reușeșete să scape de frațiunile politice de 70 de ani. Rar de tot a stat un guvern la Roma mai mult de un an și jumătate. Rar se întâmpla ca în Franța, unde un partid stă la putere mult timp. Bravo lui George Simion! Au strâns oameni, cum a făcut rost de bani, mă lasă rece. Nici politic nu m-ar fi atins, dacă presa nu-l transforma în evenimentul media al anului. Iar asta din lipsă de evenimente, pentur că lumea s-a plictisit de război, creșteri de pensii și alte crize. Iar un pic de circ face rating.

Au creat nunta ca să producă un eveniment politic. Simion este un politician populist, oarecum talentat, care a blocat partidul la un punctaj de 10%, destul de bine, consider. Nu-mi plac partidele populiste, dar asta nu înseamnă că trebuie blamată o astfel de acțiune cum a fost cea AUR. Toți politicienii populiști folosesc totul, de la mama la tata, de la pisică la cățel, pentru politică. Asta pentru că nu au substanță. Și Dan Diaconescu a câstigat multe procente, dar nu a știut să le folosească. E ca la loto. Cei care câștigă o sumă foarte mare, rămân săraci foarte repede. Nu e Dan Diaconescu candidatul AUR la prezidențiale. Orice partid populist este și antisistem. Iar asta atrage și dă bine. Și-a transformat nunta într-o acțiune electorală. Nu știu dacă PNL, în urma acestei nunți, va scădea la 7% sau va crește la 9%.

AUR nu are niște idei politice pe care să le pună pe piață. Spun că sunt naționaliști și iubesc țara. Asta fac toți românii. În schimb, cei de la AUR au voie sa fie naționaliști. M-am căsătorit când eram la guvern, am avut 57 de invitați. Mie nu-mi place showul, dar altora le place.

Orice politician mediu nu are ce comenta la nunta lui George Simion. Orice critică, orice laudă îl ajută pe Simion. Mulți politicieni au făcut ce trebuia. l-au lasat în pace”, a declarat Miron Mitrea în semisiunea „Culisele Puterii”.