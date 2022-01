Miron Mitrea a analizat scandalul momentului: antivaccinistul Djokovic nu poate intra în Australia. Există o miză secretă în spatele acestui conflict, iar Miron Mitrea a explicat acest lucru în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel cu Marinela Mititelu.

Miron Mitrea a explicat că nu se regăsește nici în tabăra celor care îl susțin pe antivaccinistul Djokovic, tenismenul care are probleme cu actele pentru a participa la Australian Open, dar nici în tabăra celor care îl critică pe sportiv.

„Suntem într-o perioadă în care orice subiect împarte lumea în două tabere. Îmi place să cred că nu avem toate informațiile și lucrurile nu sunt așa de simple. Nu fac parte nici dintre cei care îl sprijină pe Djokovic dar nici cei care cred că Australia a făcut o treaba bună.

De când am văzut acest scandal apărut public, am încercat să înțeleg ce e în spatele lui, să mă lămuresc eu, eram curios că toată lumea ce s-a întâmplat. Dacă înțeleg foarte bine ce a făcut Djokovic, ce vrea, nu înțeleg deloc ce vrea Australia.

E evident, Djokovic un antivaccinist convins, a cerut de la asociația australiană de tenis o scutire, o derogare, cei de acolo au vorbit cu autoritățile statului, cu autoritățile federale, l-au adus pe Nole în Australia. El nu are nimic de pierdut din chestia asta. El dacă i se dădea drumul să între juca și câștigă sau nu. Acum dacă i se da voie va merge la Australian Open, dacă nu, oricum câștigă. Dacă e trimis acasă o să apară tot felul de discuții despre dreptul de a juca. Rămâne o poartă deschisă foarte mare pentru avocații lui să dea în judecată statul Australian, să câștige bani mulți, să-i pună la zid în opinia publică mondială pe australieni.

El nu are nimic de pierdut. El are certificatul din Serbia și acolo toată lumea este în regulă. Nu are decât de câștigat. Și-a făcut o reclamă extraordinară, a devenit un erou al antivaccinistilor. Dacă ne referim la premiul pe care ar fi putut să-l câștige la Australian Open, nu este în situația să trăiască din acești bani.

Întrebarea e de ce statul Australian care știa că intră în acest joc și va fi huiduit de jumătate de mapamond, de ce a făcut asta?

Părerea mea e că o să-l trimită acasă pe Nole”, a explicat Miron Mitrea.

Miza ascunsă din spatele acestui scandal ar fi capitalul politic pe care politicienii australieni îl câștigă „luptând” cu antivaccinistul Djokovic. Miron Mitrea a explicat că australienii au fost frustrați că au primit vaccinul târziu, sunt vaccinați într-o mare proporție, sunt în procent mare susținători ai măsurilor anti-coronavirus și astfel acest meci dintre sportivul antivaccinist și statul Australian nu face decât să întărească aceste convingeri, iar politicienii aflați la putere să câștige capital politic sau să îl consolideze.