Dezvaluirile explozive despre Victor Ponta continuă și mâine, cu un nou episod bomba. Cum guverna premierul Statului Paralel la comanda lui Florian Coldea, precum Pinocchio controlat de Gepetto?!

Fostul premier recunoaste ca toate deciziile le lua dupa ce ii suna pe Coldea si pe Maior. Fostul consilier al lui Ponta vine cu toate detaliile in studio. Numirile ministrilor se faceau doar cu girul sefilor Statului Paralel. Adevarul despre cum s-a catarat la putere Ponta si cine a investit bani grei in ascensiunea micului Titulescu. Dezvaluirile uluitoare, miercuri, de la ora 15:00, in exclusivitate doar la Realitatea PLUS.