La finalul anului trecut, Istvan Kovacs a fost promovat de UEFA în Elite Class – cea mai importantă categorie a arbitrilor din Europa. Sătmăreanul a vorbit, într-un interviu pentru frf.ro, despre anul 2019, dar şi despre obiectivele pentru 2020.

„Cea mai frumoasă experienţă a fost trăită la Cupa Mondială U17 din Brazilia. Am stat acolo timp de 29 de zile alături de colegii mei, Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene, şi am avut oportunitatea să leg prietenii cu oameni de peste tot din lume. Eu încerc să iau tot ce e pozitiv din tot ce mi se întâmplă, bun sau rău. Dacă am avut parte de vreun moment mai puţin plăcut, înseamnă că am avut de învăţat din acea experienţă”, a spus Kovacs.

Kovacs a vorbit şi despre Camionatul European Under-21, unde România a jucat în semifinale:

„A fost o atmosferă de vis la toate meciurile, am fost în tribune când am jucat cu Anglia şi cu Franţa, le-am ţinut pumnii băieţilor. Ne-au făcut să ne simţim mândri, au format un grup valoros şi spiritul de echipă şi mentalitatea de învingători au făcut diferenţa! Păcat că nu au jucat finala, dar sunt sigur că această generaţie ne va mai aduce bucurii!

Promovarea în ”Elite” a venit într-un moment în care nu m-aş fi aşteptat. Pentru mine vine ca un semn de apreciere pentru tot ce am realizat în ultimii ani. Am primit delegări la campioana mondială şi vicecampioana mondială, în grupele Ligii Campionilor, partide duse la final fără probleme. Mi s-a îndeplinit un vis, acela de a ajunge între arbitrii de top din Europa! Şi sunt extrem de bucuros!”

În 2020, Istvan Kovacs se gândeşte la o delegare la turneul final al CE

„În primul rând să fac o pregătire bună în această iarnă, iar apoi să iau pas cu pas fiecare eveniment. Avem teste la final de ianuarie, atât în ţară, cât şi la UEFA. Apoi meciuri eliminatorii în competiţiile europene. Aş minţi dacă aş spune că nu mă gândesc la o prezenţă la turneul final din vară. Asta îmi doresc, sper să se poată realiza”.