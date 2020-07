Anul 2020 este un unul special, dar organizatorii UNTOLD pregatesc mai multe momente deosebite pentru urmatoarea perioada, chiar daca nu ne vom putea revedea fizic la festival.

Fanii festivalului UNTOLD sunt personajele principale in povestea magica care se scrie deja de 5 ani. In acest an, organizatorii isi doresc ca o parte din poveste sa fie scrisa doar de fani intr-un capitol special numit “My Untold Story”. Acesta este doar unul dintre momentele inedite pregatite de organizatorii festivalului UNTOLD in aceasta vara.

De-a lungul celor cinci editii, fanii festivalului si artistii au trait momente legendare, unice si care, cu siguranta sunt pastrate undeva bine in memoria telefonului. Anul acesta este unul deosebit in care amintirile fanilor vor face parte din aftermovie-ul UNTOLD 2020.

Daca au urcat pe scena cu Robbie Williams, Jason Derulo sau Dimitri Vegas and Like Mike sau au reusit un selfie cu unul dintre artistii preferati, tot ce trebuie sa faca fanii festivalului este sa trimita amintirea memorabila pe http://mystory.in-town.ro/. Orice dovada legendara din ultimii cinci ani gasita prin telefon sau prin social media poate fi premiata si poate ajunge la toti iubitorii festivalului.

In această vară, aminitrile si experientele unice traite in ultimii 5 ani în tărâmul magiei, acolo unde s-a simtit de fiecare dată puterea dragostei, pasiunea pentru muzică, unde mereu s-au pierdut în timp și spațiu alături de prietenii adevărați și unde au experimentat emoțiile autentice, de neuitat vor construi povestea din 2020 a festivalului UNTOLD. Asadar, fanii pot trimite momentele de magie de la UNTOLD si pot fii parte din Aftermovie-ul acestui an.

Fanii festivalului sunt asteptati sa trimita amintirile lor până pe 24 iulie 2020.