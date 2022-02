Ludovic Orban, Forța Dreptei, a lansat acuzații fără precedent către PSD și PNL, principalele partide din coaliția de la guvernare, pentru criza economică în care se află în prezent România. Declarațiile au fost făcute, în exclusivitate, marți seară, la Realitatea

„Ce se intamplă astăzi pe scena politica este incredibil!

Daca te uiti la declaratiile lui Ciolacu, Cîțu. Săracul Budăi se luptă, transpiră, mințind că din cauza PNRR nu poate mări pensiile. Să se uite cât sunt pensiile acum – 8,4%. Mai e un procent din PIB (9,4), inseamna ca puteau creste punctul de pensie. PSD a omorât creșterea economică în 2020. Am crescut in 2020, mai e o singură țară – Germania. In rest nicio tara nu a crescut punctul de pensie”, a declarat Ludovic Orban, marți seară, la Legile puterii.

Fostul premier liberal, lider Forța Dreptei în prezent îl consideră pe Florin Cîțu vinovat de criza economică.

„L-am văzut pe Cîțu, și chiar mi se pare o obraznicie fara margini ce spune el, ca prevesteste o criza economica. El a provocat criza economica. Pai in 2020, cand trebuia să bagi combustibil, să menții o creștere economică… În ianuarie a avut 2,8% – prima evaluare a INS, apoi 1,1 %, a scazut trimestrul III la trimestrul II, iar in trimestrul IV avem scadere cu 0,15 %, de unde a preluat in trimestrul IV in 2020 – 4,1%. A dus creșterea până nu mai avem crestere economica, e rezultatul că nu a aplicat. De ce a trebuit sa astepta atat timp pentru a pune in practica masuri de sprijin pentru companii? Nici acum nu au dat bani pentru investiții. El vorbește?! Pentru că era ocupat cu campania (pentu șefia PNL – n.red.)”, a afirmat Orban.

„Situatia e foarte proastă din punct de vedere economic, am incheiat cu deficit de peste 7% din PIB, inflatie. In ultimele 4 luni , dupa ce in primele 8 a existat cresterea puterii de cumparare, in ultimele 4 luni, in fiecare luna, in septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, puterea de cumpărare a românilor a scăzut. Cel mai mult în octombrie, cu 1,8%”, a mai explicat Ludovic Orban.

Ludovic Orban, liderul Forța Dreptei, a avertizat că „încă nu s-au consumat creșterile inflaționiste – la energie, gaz, bezina, fara nicio masura din partea guvernului. Toate se duc in cresterile preturilor. Guvernul trebuia să ia măsuri. Să vedeți cu cât va crește costul. La CFR, de exemplu, va creste de trei ori cheltuiala. Sunt ocupati. Citu voia sa creasca pensiile cu 12%, pana la urma PSD a raportat victoria, cu 10%. Citu vrea sa reduca in acelasi timp contributiile sociale”.

„E un ping-pong de declaratii, atât PSD si PNL, Cîțu și Ciolacu vor să fie și la Putere, și în Opoziție, îi zăpăcesc pe oameni. Rezultatul este un guvern ineficient să facă o prognoza serioasa, nu numai să stinga niste incendii”, a concluzionat Ludovic Orban, invitat marți seară, la Legile puterii, cu Alexandra Păcuraru.