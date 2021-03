Viorel Rotaru, primarul din comuna Bolboși, din județul Gorj, unde angajații nu prea dădeau pe la birou, a declarat, într-o intervenție telefonică la Legile Puterii că a vrut să-i sancționeze pe cei care nu veneau cu absență nemotivată. Însă, edilul s-a rezumat doar la un avertisment verbal. Moment în care cei cu probleme au apelat la concediul de odihnă sau cel medical.

Opt ore de muncă sunt prea multe pentru angajații unei primării. Actualul primar le cere să respecte programul de lucru și să semneze în fiecare zi condica de prezență.

Viorel Rotaru susține că știa de programul scurt pe care îl practicau în mandatul trecut angajații primăriei. Aceștia obișnuiau să stea două-trei ore la briou apoi plecau acasă sub pretextul pauzei de masă, dar nu se mai întorceau până a doua zi.

„Aș minți să spun că nu știam de aparatul de funcționare al primarului, dar când am ajuns am impus regulile mele. La început, când am ajuns, am vrut să cunosc colegii, dar nu prea aveam pe cine cunoaște. Fiecare se scuza, ba că are treabă la Târgu Jiu, ba că are treabă la spital, ba că trebuie să-și ducă la școală copilul sau să-l aducă și rămâneam, în anumite ore, aproape singur prin primărie. Din 15 angajați, cam 6-7 nu aveau obiectul muncii, iar asta îi îndemna și pe ceilalți să plece. Mulți se gîndeau, „dacă colegul meu pleacă să mânânce, eu de ce să rămân sau dacă unul pleacă să-și ducă la școală copilul, eu de ce să mai am activitate”. Nu pot spune că nu-mi surâde ideea de a angaja tineri, dornici de muncă, dar la stat, angajările nu se fac pe ochi frumoși, ci prin concurs”, a spus edilul.

Primarul spune că cei care fac probleme în primărie nu sunt angajați pe pile.

„Cei care mi-au făcut probleme nu sunt rude ale fostului primar sau ale altora de prin primărie și cred că au intrat acolo prin concurs. Chiar și așa, au profitat de indulgența fostei conduceri a primăriei. Eu le-am spus că dacă au probleme de sănătate sau au obosit, să se ducă la medic și să lea dea la mână ceva. Unii nu aveau concedii luate de 2-3 ani, le-am oferit posibilitatea de a-și lua concediul. Am vrut să-i sancționez cu absență nemotivată de la serviciu, dar prima măsură a fost avertisementul verbal. Dar n-am mai apucat pentru că și-au luat concediu medical sau de odihnă”, a declarat Viorel Rotaru.