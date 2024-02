Liderii Partidului Național Liberal (PNL) s-au reunit miercuri într-o ședință a grupurilor parlamentare pentru a dezbate o serie de subiecte importante pentru agenda partidului. Conform surselor Realitatea Plus, printre temele abordate s-au numărat impozitarea pensiilor, eliminarea publicității la jocurile de noroc și jaloanele Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Liderii liberali au pus accentul pe găsirea celor mai bune soluții pentru a răspunde nevoilor și așteptărilor cetățenilor, având în vedere impactul economic și social al acestor decizii.

Președintele liberalilor, Nicolae Ciucă, a abordat problema protestelor fermierilor și a subliniat importanța abordării deschise la dialog, empatiei și apropierea față de aceștia pentru a găsi soluții juste.

„De la începutul anului a fost protestul fermierilor, cât se poate de justificat. Abordarea noastră a fost de deschidere la dialog, empatie, apropiere pentru a putea să găsim soluții”, a spus liderul PNL.

În continuarea discursului său, Ciucă a spus că administrația liberală este cea mai credibilă, având rezultate concrete în managementul țării.

„Suntem cei mai credibili, dacă ne uităm la ce înseamnă administrație liberală. Să nu ne fie rușine să vorbim despre toate astea”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Liderul PNL a subliniat necesitatea gestionării fenomenelor extremiste și populiste care au apărut în țară, evidențiind situația de la Suceava prin exemplul acțiunilor întreprinse de Gheorghe Flutur.

„V-aș ruga să vedeți cât de ușor și repede s-au manifestat elementele populiste, extremiste din țara noastră.

Va fi necesar să gestionăm astfel de fenomene extremiste, violente, pornind de la cea verbală. Primele chestiuni am putut să le vedem la Suceava. Toată admirația pentru curajul domnului Flutur”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă a continuat prin sublinierea importanței combaterii și reducerii consumului de droguri, înființarea centrelor de recuperare și implementarea proiectelor care pot contribui la absorbția eficientă a fondurilor europene. El a susținut că aceste chestiuni prioritare ar trebui să fie dezbătute și soluționate de către parlamentarii PNL.

„Toate aceste chestiuni care țin de combaterea și reducerea consumului de droguri, registrul traficanților, înființarea centrelor de recuperare, toate proiectele care pot contribui la dinamica absorbției de fonduri europene trebuie să fie pe masa parlamentarilor PNL”, a mai spus liderul liberalilor.

În alocuțiunea sa, Gabriel Andronache a subliniat prioritățile pentru noua sesiune parlamentară, exprimând dorința de a îndeplini jaloanele stabilite în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). De asemenea, acesta a menționat creșterea plafonului pentru impozitarea pensiilor, precizând că a fost pregătită o inițiativă legislativă în acest sens. În plus, a subliniat importanța eliminării dublei impozitări la pilonul doi și a publicității la jocurile de noroc, menționând că există susținere în cadrul coaliției pentru aceste măsuri.

„Prioritățile pentru noua sesiune sunt: să îndeplinim jaloanele prevăzute în PNRR și creșterea plafonului pentru impozitarea pensiilor. Am pregătit o inițiativă legislativă pe acest subiect. De asemenea, eliminarea dublei impozitări la pilonul doi (colegii au scos un raport în unanimitate pe acest proiect), eliminarea publicității la jocurile de noroc, pentru care există susținere în coaliție”, a spus Gabriel Andronache.

Florin Roman a evidențiat angajamentul membrilor PNL în ceea ce privește activitatea parlamentară. Acesta a subliniat faptul că un parlamentar PNL are la activ legi cât are un grup de parlamentari la un loc și a afirmat că membrii partidului sunt implicați în lucrul la proiecte legislative și participă activ la ședințele comisiilor parlamentare. De asemenea, Florin Roman a îndemnat colegii să aibă mai mult curaj în exprimarea convingerilor și propunerilor în fața legislativului și opiniei publice.

„Un parlamentar PNL are legi cât are un grup la un loc. Noi chiar ne facem treaba. Avem proiecte legislative, mergem la comisii, ne facem treaba. Trebuie să avem mai mult curaj să atacăm tribuna” a declarat Florin Roman.

Dan Motreanu a subliniat că parlamentarii reprezintă „fața cea mai importantă” a PNL. Aceștia au jucat întotdeauna un rol crucial în bătăliile electorale, aducând un plus partidului prin angajamentul și eforturile lor. Prin urmare, el a evidențiat importanța politicianului în comunicarea și relaționarea cu cetățenii, în atragerea voturilor și în promovarea valorilor și proiectelor PNL.

„Sunteți fața cea mai importantă a PNL. Întotdeauna parlamentarii au fost cei care au adus un plus partidului în bătăliile electorale.

Trebuie să evidențiem că PNL are proiecte, am gestionat țara în perioada de multiple crize, am avut soluții la marile probleme ale României”, a spus Dan Motreanu.

