Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne Bogdan Despescu a subliniat miercuri că acţiunile autorităţilor nu au ca scop suprimarea vieţii, dar, când un cetăţean sau un poliţist este atacat, forţele de intervenţie nu vor ezita să folosească toate mijloacele din dotare. Aceste declarații vin dupa ce, in aceasta dimineata un barbat a fost impuscat mortal de catre politistii din capitala, in urma unui conflict izbucnit in cartierul Pajura.

„Activitatile noastre nu au drept scop violenta impotriva persoanelor sau privarea vietii. Dar in acelasi timp, cand un cetatean sau un politist este atacat, este supus unei agresiuni, unei vatamari coroporale sau ne este pusa viata in pericol, actionam ferm, conform legii, si nu vom ezita sa folosim toate mijloacele din dotare”, a declarat, astazi, secretarul de stat Bogdan Despescu, in conxtul incidentului petrecut in aceasta dimineata, in cartierul Pajura din Capitala. În prezent, dosarul in urma caruia un barbat a decedat, iar doi politisti sunt internati in spital se află pe rol la Tribunalul București.

Despescu a precizat ca, in cazul din Capitala, doi politisti au fost atacati cu obiecte ascutite, „de natura sa le puna viata in pericol”, drept pentru care au reactionat folosind armanentul din dotare. „Interventia politistilor la acest eveniment a fost solicitata prin apel la 112 de cetateni amenintati de actiunile persoanei in cauza”, a mai spus secretarul de stat.

„Principala misiune a Politiei Române este siguranta cetateanului. Vom fi mereu acolo unde este nevoie de noi si vom arata întotdeauna toleranta zero față de faptele antisociale! (…) tactica și modul de interventie se dispun în functie de datele de la fata locului, numarul de participanti, comportamentul acestora si de numărul de forte de ordine aflate la fata locului. Fiecare situatie este analizata punctual si se stabileste cea mai buna modalitate de interventie, precum și momentul acesteia”, a mai spus secretarul de stat.

El a tinut sa ii asigure pe toti politistii ca autoritatile din domeniu sunt alaturi de ei, respectiv „ca au sprijinul nostru in ceea ce fac pentru apararea valorilor si drepturilor fundamentale ale omului”.

In prezent, cei doi politisti implicati in incidentul din aceasta dimineata se afla internati in spital, avand leziuni la nivelul mainii, respectiv a piciorului.

Cadavrul barbatului impuscat mortal de politisti se afla la INML in vederea efectuarii necropsiei.

La declaratiile de presa de la sediul Politiei Romane au participat si chestorul Liviu Vasilescu, șeful Poliției Române și șefii Poliției Capitalei.