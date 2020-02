Primarul comunei Odoreu, Dumitru Pop, unul dintre cei mai importanți lideri ai social-democratilor sătmăreni și-a anunțat demisia din Organizația Județeană Satu Mare a PSD.

Dumitru Pop susține că a fost victima unor răzbunări crunte din cauza faptului că a avut curajul să spună lucrurilor pe nume. De asemenea, acesta a anunțat că va trece la Pro România, acolo unde vrea să facă o politică transparentă, în folosul comunității.

Redăm integral comunicatul de presă publicat de Dumitru Pop:

“În calitate de primar al comunei Odoreu ales pe listele PSD doresc să fac public acest mesaj.

Din păcate, în ultima perioadă în PSD Satu Mare s-au întâmplat lucruri urâte. Din acest motiv, mă delimitez de tot ce se întâmplă în organizația județeană PSD și anunt public că nu voi candida pe listele acestui partid la alegerile care urmează.

Motive sunt multe, dar voi expune doar cateva mai importante.

1. Am incercat intotdeauna sa spun adevarul in partid, se pare ca acest lucru a deranjat mult si am fost marginalizat in echipa judeteana.

2. Desi am fost santajat si denigrat in trustul de presa controlat de catre unii fosti conducatori ai PSD Satu Mare, nu am cedat si am continuat sa spun adevarul.

3. Organizatia locala de la Odoreu a fost dizolvata pentru ca nu am acceptat sa dau lucrarile castigate de noi, echipa de la Odoreu, unor firme controlate de sefii de partid.

4. Comuna Odoreu a fost taiata de la fondurile bugetare alocate de Consiliul Judetean Satu Mare, atunci cand sefii de partid au avut functii in conducerea judetului si de fapt toata puterea judetului in mana lor.

5. Comuna Odoreu a fost taiata de la proiecte finantate prin PNDL, cel mai important proiect taiat a fost modernizarea strazilor din cartierele noi, desi majoritatea primarilor PSD au primit finantari prin PNDL, CNI, FDI si alocari directe de sume uriase din bugetul national.

6. Am indurat multa umilinta, am fost numiti ciuma rosie si m..e PSD din cauza unor lideri nationali si locali pe care justitia i-a condamnat pentru fapte de coruptie.

Cu toate acestea am luptat in continuare sperand ca putem schimba, putem reforma acest partid. Din fericire, sunt multi oameni buni in acest partid, oameni demni de incredere si care ar merita sa fie condusi onorabil.

Din pacate in partid are cineva grija sa semene samanta urii, a discriminarii și a unor mesaje xenofobe, prin care ortodocsii ar trebui sa urasca pocaitii, cei din zona Carei, Tasnad ar trebui sa urasca osenii, iar tinerii ar trebui sa urasca batranii. Toate acestea pentru a aduce la conducerea partidului o persoana din afara partidului care este asemenea lor, asa cum spune proverbul “cine se aseamana se aduna”. Din aceste motive in PSD domneste neincrederea si frica, iar unii incearca sa preia conducerea folosind promisiuni mincinoase, amenintati, santaj, promovarea discriminarii si alte metode antidemocratice si nelegale.

Increderea este ca o floare rara, care creste intre oameni seriosi si onesti si se ingrijeste cu adevar. Minciuna este ca o otrava care distruge increderea, iar pentru a o salva trebuie ingrijita cu adevar. La Odoreu am creat o echipa care se bazeaza pe incredere reciproca si pe principii si valori sanatoase.

Această echipa a rezistat tuturor asalturilor celor care au detinut vremelnic puterea in judet si care au incercat sa ne destrame folosind toate parghiile puterii. Totusi am ramas cu fruntea sus si am dezvoltat comuna noastra cum am putut noi mai bine, iar ei acum incep sa raspunda pentru nelegiuirile lor. Am sperat sa putem exporta acest mod de a construi o echipa și in organizatia judeteana, sa avem incredere unii in altii, sa nu ne mintim, dar nu am reusit.

Chiar daca la ultima conferinta judeteana a PSD votul meu a salvat echipa care isi dorea reformarea partidului, nu am reusit decat sa prelungesc agonia echipei pentru ca minciuna a fost la egalitate cu adevarul. Mi-am dat seama ca acea floare rara care se numeste incredere nu mai poate creste in pamantul acela, contaminat iremediabil de minciuni si neincredere.

Am decis sa renunt la incercarea de a schimba PSD-ul de Satu Mare si voi incerca sa construiesc o echipa noua la judet alaturi de oameni care imi impartasesc gandurile si mai cred ca politica si politicienii pot face si lucruri bune. Vom incerca impreuna sa construim de la zero o echipa care va semăna si va creste acea floare rara, increderea, si o va ingriji cu adevaruri, principii, valori uitate si neglijate de multi.

Ma voi alatura echipei PRO Romania unde liderul national Victor Ponta a trecut si el prin situtii asemanatoare cu ale noastre, fiind marginalizat si dat afara din partid pentru ca a avut curajul sa spuna adevarul, alaturi de deputatul Octavian Petric, care la randul sau nu a acceptat minciuna si s-a alaturat lui Victor Ponta in lupta cu coruptii din partid.

Echipa de la Odoreu nu a fost niciodata si nu va fi a unui partid politic. Ea a fost intotdeauna a Odoreului pentru ca a fost votata de odoreni. Sper ca odorenii vor intelege acest mesaj si vor veni alaturi de mine in urmatoarele batalii. Ii voi conduce la victorii ca si pana acum.De asemenea, invit toti colegii din PSD si din celelalte partide care cred in acele valori reale despre care am facut vorbire sa construim impreuna o echipa noua bazata pe relatii sanatoase si care va avea viitor.

Invit de asemenea sa se alature echipei noastre, cea mai mare forta care ar putean prelua puterea judetului si a tarii in orce moment, daca s-ar uni si anume celor aproximativ 50% dintre cetateni care din motive mai mult sau mai putin obiective aleg sa nu participe la vot. Acesti cetateni, uniti ar putea recastiga puterea si sa trimita la plimbare coruptii, oportunistii, mincinosii.

Oameni buni, adevarul este o arma puternica, atunci cand cei din jur mint si am vazut la ultimele intalniri din PSD cat de mult a ranit adevarul pe cei care sunt obisnuiti sa minta, trebuie sa fim atenti pentru ca atunci cand credem prea mult intr-o minciuna, adevarul nu ne elibereaza ci ne poate rani,

Voi incheia cu un citat celebru al filozofului Seneca, pe care l-am folosit la mai multe confruntari in PSD:

“Prefer sa deranjez cu adevarul ,decat sa fac pe plac cu lingusiri”.

Cu prietenie, Dumitru Pop primarul comunei Odoreu”