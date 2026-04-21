TAROM, în prag de protest: sindicaliștii ies în stradă pe 28 aprilie

Angajații TAROM acuză autoritățile că ar pregăti măsuri care ar putea duce la dispariția companiei și anunță proteste în perioada următoare. Marți, salariații s-au adunat în fața sediului administrativ și au cerut menținerea operatorului aerian sub controlul statului.

Sindicatul Unit TAROM (SUT), organizația reprezentativă a angajaților, a anunțat că va participa pe 28 aprilie, alături de Confederația Sindicatelor Democratice din România, la un miting organizat în Piața Victoriei. Liderii sindicali nu exclud nici varianta unei acțiuni în instanță împotriva Guvernului.

Președintele SUT, Narcis Pașcu, a declarat că angajații vor încerca să împiedice orice tentativă de închidere a companiei. Acesta a criticat declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu, despre care susține că ar fi sugerat desființarea TAROM într-un termen scurt.

Liderul sindical a subliniat importanța strategică a companiei, mai ales în contexte de criză sau conflict, afirmând că operatorul aerian național are un rol esențial în sprijinirea cetățenilor români.

De asemenea, reprezentanții angajaților susțin că, în ultimii ani, nu au fost consultați cu privire la viitorul companiei și acuză lipsa dialogului cu autoritățile. Potrivit acestora, niciun ministru al Transporturilor nu ar fi purtat discuții cu sindicatele pe acest subiect.

Protestul anunțat pentru finalul lunii aprilie vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre angajați și Guvern în ceea ce privește direcția în care se îndreaptă compania aeriană națională.