Fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat marţi despre legile educaţiei că a susţinut cât a putut pe preşedintele Iohannis, dar ”ne-a promis România Educată şi ne trezim cu profesori care au briceagul la beregată”.

Avem 1,8 milioane de copii care au trecut prin şcoală, în 9 ani şi nu au văzut nimic mai bun, a mai spus Funeriu.

”Cum este educaţia astăzi, va fi România mâine şi atunci, dacă avea toate aceste repere, autoritatea profesorilor, exigenţă, univedsităţi axate pe excelenţă, dacă avem toate aceste lucruri, vom avea o societate care va fi producătoare de bunuri materiale şi spirituale, intelectuale. Dacă nu, vom avea o societate dezlânată, care se va axa pe producerea şi consumul de divertisment. Aici este adevărata miză şi regret că s-au pierdut toţi aceşti ani”, a spus Daniel Funeriu, în emisiunea Proiect de ţară: România, de la Prima News.

El a spus: ”Ştiţi bine, am susţinut cât am putut pe preşedintele Iohannis, până am văzut ce aţi văzut şi dumneavoastră. Ne-a promis România Educată şi ne trezim cu profesori care au briceagul la beregată”.

Fostul ministru al Educaţiei a precizat că ”ideea unei Românii educate este o idee bună şi nu ar vrea ca această idee bună să fie devalorizată pentru că a fost prost pusă în practică”.

”Avem 1,8 milioane de copii care au trecut prin şcoală, în 9 ani şi nu au văzut nimic mai bun. Dacă cineva poate să facă un alt bilanţ, aş dori să greşesc dar din păcate acesta este bilanţul”, a arătat Funeriu.

