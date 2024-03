Într-un amplu editorial publicat pe solidnews.ro, Cozmin Gușă susține că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au fost convocați la ordin de Dan Voiculescu la sediul Grivco. Pentru negocieri, susține consultantul politic, deoarece coaliția ar fi început să scârțâie.

„Dan Voiculescu e un tip neliniștit, îl cunosc bine, de peste 25 de ani, și e neliniștit deși n-ar mai avea motive, deoarece și-a ispășit pedeapsa, nu se cunosc dosare și fapte noi care să fie puse în cârca sa, are nepoți de crescut de la fetele sale, mai are o fată frumoasă și deșteaptă de măritat, are multe proprietăți și enorm de mulți bani. Și totuși Dan Voiculescu nu se liniștește cu jocul politic, deși n-a reușit absolut nimic în acest domeniu al politicii. Chiar dacă încearcă de 30 de ani să construiască un partid ce să treacă măcar pragul parlamentar, nu s-a putut niciodată.

Să revin la cuplul Ciola-Ciucă, care ieri, la orele 15:00, a fost convocat de urgență de către Dan Voiculescu la sediul Grivco pentru negocieri, deoarece treaba merge prost în coaliție. Dan Voiculescu, cu PPUSL-ul său, vorba lui Ion Cristoiu, „eu pup poala popei, popa pupă poala mea”, se crede membru al acestei coaliției; deci nu e numai alianța PSD-PNL, trebuie să înțelegem că e coaliția PSD-PNL-PPUSL. Și treburile merg prost, deoarece liberalii refuză să o ia pe Sabina Iosub pe lista lor la europarlamentare, iar pesediștii refuză să o preia pe Maria Grapini pe partea lor de listă la europarlamentare; nici nu se mai pune problema Laviniei Șandru, care ar fi al treilea loc eligibil cerut de către Dan Voiculescu, pentru că oricum Iohannis nu-l mai vrea pe PPUSL în nici o poziție de candidatură împreună cu PSD și PNL”, sus\”ine Cozmin Gușă.

În aceste condiții, mai spune consultantul politic, Dan Voiculescu, extrem de nervos, i-a convocat ieri pe cei doi lideri de urgență, la Grivco, să se înțeleagă asupra situației pentru că altfel viitorul lor mediatic va fi unul sumbru, „adică vor fi pictați în culorile corupției, ale ingratitudinii, ale nesimțirii politice”.

„Doar că, ieri dimineață, ziariștii au aflat de întâlnirea de la orele 15:00, au vorbit pe surse și cei doi, Ciucă și Ciolacu, au avut astfel motiv să-l refuze pe Dan Voiculescu, pe românește, dându-i țeapă pentru întâlnirea de la orele 15:00. Numai că asta nu merge chiar așa. (…) Voiculescu și-a trimis astăzi de dimineață mesagerii și într-o parte, și în alta, adică și la Ciolacu, și la Ciucă, ca să-i avertizeze pe cei doi de pericolul ce-i paște. Adică, prieteni goldiști, se joacă la șantaj greu și puturos.

„Lui Dan Voiculescu, din păcate pentru el, i s-a împotmolit și treaba cu Piedone, care a priceput în final că nu iese primar general cu PPUSL-ul la remorcă, iar Ciolacu și Ciucă, după cum au declarat și public, nu vor să audă de el ca și candidat comun al alianței, tot din motive de Iohannis și Colectiv – v-am explicat cu altă ocazie. Ce trebuie să pricepeți, însă, este că Piedone nu ascultă de fapt de Dan Voiculescu și, credeți-mă, v-o spune unul care îl cunoaște pe Piedone de un sfert de secol și-l cunosc bine de tot, iar Piedone nu ascultă de Voiculescu din motive pragmatice”, mai susține Gușă.

