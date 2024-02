Fostul președinte al României Traian Băsescu a fost pus sub tirul întrebărilor de către jurnalista Alexandra Pacuraru, într-o discuție ce a devenit rapid tensionată. Într-o amplă intervenție la Realitatea PLUS, fostul lider politic a vorbit despre Petrov, Monica Macovei și a mărturisit ce l-a ajutat să câștige alegerile în fața lui Mircea Geoană.

Sub presiunea întrebărilor incisive referitoare la Statul Paralel, relațiile cu Elena Udrea și Monica Macovei, precum și implicarea lui Florian Coldea, șeful spionilor, în evenimentele politice, Traian Băsescu a trebuit să-și aducă argumentele și să-și apere pozițiile. Conversația a escaladat rapid, dezvăluind aspecte sensibile și contondente din trecutul și prezentul politic al fostului președinte.

Redăm, în continuare, cele mai importante momente ale „spovedaniei” lui Traian Băsescu.

Alexandra Păcuraru: Ati fondat Statul paralel? I-ati facut sa lucreze impreuna pe Coldea, SRI, DNA?

Traian Băsescu: Eu i-am numit, dar nu eu i-am pus sa faca protocoalele. Si va rog sa cititi hotararea guvernului numarul 231 din 2005 si vedeti cine cere in planul de masuri de lupta impotriva coruptiei realizarea protocoalelor intre SRI, Parchetul General, CSAT, Ministerul de Interne, si asa mai departe.

– Ati fost Petrov?

– Da!

– Ati facut un deal cu Elena Udrea sa iesiti public sa spuneti toate nenorocirile pe care le fac?

– Dumneavoastra aveti un fix cu Elena Udrea

– Nu, informatiile mele ne garantau la un moment dat cand a fost Anca Alexandrescu a fost la inchisoare sa faca un interviu cu Elena Udrea ca si dumneavoastra veti iesi sa argumentati dar numai dupa ce trece fierbinteala din jurul Ioanei Basescu. Asa cu am informatii ca ati sacrificat-o pe Elena Udrea ca sa o salvati pe Ioana Basescu.

– Eu nu am vorbit niciodata cu niciun judecator si niciun procuror despre vreun dosar, retineti ce va spun. Basescu niciodata nu a discutat dosarele cetatenilor romani cu vreau procuror sau judecator. Singurul dosar despre care am intrebat a fost cel legat de rapirea jurnalistilor.

– Iar cu Elena Udrea nu ati facut nici un pact?

– V-am raspuns.

– Ați creat Statul Paralel? Ati casapit justitia numind-o pe Monica Macovei ca ministru al Justitiei.

– Am numit-o pe Monica Macovei ca ministru al Justitiei pentru ca nu era angajata politic. Orice alt ministru as fi numit din partid ar fi insemnat un semnal de angajament politic pentru justitie.

– A fost o directiva de la Soros, sau pur ghinion ca ati numit oameni incompetenti?

– Nu a fost ghinion si am sa va spun acum in ce au constat marile distrugeri: Prima mare distrugere a fost ca am semnat acordul de intrare a României în Uniunea Europeană. A doua mare suparare a fost ca in Romania, in mandatul meu si pe aranjamentele mele avem bazele politice si de securitate avem baze americane, avem vbaza de la Deveselu, baza NATO, avem baza militara de la Kogalniceanu, va deranjeaza ca s-au s-au facut investitii americane.

– Pacat ca nu dorim niciunul dintre noi sa fim in aceasi sufragerie, ca ati fi inteles cat de tare lupt eu pentru Romania, ca investitiile sa se faca in Romania, nu sa se faca pe spaga, sa se vanda pe nimic. Va place minciuna? Le-ati executat pe Udrea si pe Ritzi. Cele mai apropiate femei de dumneavoastra au fost sacrificate.

– Aveti dovezi dincolo de coborari in insinuare?

– A facut puscarie Monica Iacob Ritzi ca sa o salvati pe fiica dumneavoastra?

– Mintiti cand spuneti ca am negociat. Sunt unul dintre cei care au sustinut ca Elena Udrea a fost condamnata pe nedrept. Care e responsabilitatea mea?

– Ati fost la Elena Udrea de cand este arestată? Ati vizitat-o?

– Nu, nu am fost nici la fratele meu cand a fost in penitenciar.

– De ce?

– Din motive care tin de interesele mele.

– Este adevarat ca ati lucrat si cu puteri oculte? V-au ajutat si oamenii care se ocupa cu energii, cu tot felul de lucruri subtile?

– Da, puteti sa il intrebati pe domnul Manolea, l-am folosit in campanii. Dar nu stiu daca asta inseamna ocultism, sau inseamna pur si simplu echilibre energetice. Banuiesc ca despre asta e vorba.

– Deci luptele nu se mai duc fata in fata. Adica, daca dumneavoastra lucrați cu domnul Manolea și mergeți la o dezbatere publică, oricine dintre invitații care vor să candideze, ei dacă nu lucrează cu energii, dumneavoastra ii „dovediti”. Adică este o luptă incorectă, asta inteleg, care se poarta subtil. Ce va face acolo? Ce ati simtit dupa colaborarea cu domnul Manolea?

– Am simțit pur si simplu ca este o metoda de a echilibra organismul. Puteti sa o incercati. Nu e nimic ocult in asta.