Românii continuă să stea la coadă la ghișee pentru a-și achita taxele și impozitele. Asta chiar dacă, de câțiva ani, oamenii își pot plăti facturile cu ajutorul dispozitivelor amplasate inclusiv în supermarket-uri. Anul acesta, declarația unică va fi modificată, iar plata dărilor va fi și mai mult îngreunată. Ana Maria Păcuraru a dat check-in de la cozile interminabile ale ghișeelor.

An de an, la ghiseele directiilor de taxe si impozite se pot plati darile catre stat. Doar ca inca pare ca romanii vor sa faca acest lucru toti in acelasi timp, desi era timp pana pe 15 martie. Intre timp, lucrurile s-au simplificat. In mall-uri si supermarket-uri exista deja un dispozitiv unde ne putem plati taxele. Nu ne trebuie decat cash sau card si propriul CNP. Odata introdus, ne arata si suma exacta de plata.

Operatiunea dureaza doar 5 minute si poate fi facuta oricand, dar oare ce-i determina pe romani sa stea la cozi pentru plata taxelor?

Pentru veniturile din anul anterior, data de 15 martie reprezinta si termenul limita pentru plata impozitului si a contributiilor. Daca la impozitele locale nu s-a schimbat mare lucru in ultimii ani, declaratia unica este inca destul de complicata pentru majoritatea contribuabililor. Si in 2021 se va complica si mai mult, documentul se modifica in 2021 fata de cel din anul anterior.

Situatia legata de infectarea cu Sars-Cov-2 a dus la necesitatea introducerii de sanctiuni noi. Proiectul de modificare a declaratiei unice 2021 se afla in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Noua declaratie unica va putea fi depusa de persoanele fizice pana pe data de 25 mai, acelasi termen este valabil anul acesta si pentru plata impozitului pe venit si a contributiilor sociale obligatorii, conform unei legi publicate recent in Monitorul Oficial.

Ce e gresit in toata povestea asta? Institutiile statului n-au reusit sa comunice in timp util toate informatiile de care contribuabilii au nevoie. Oamenii inca nu stiu toate mijloacele simple prin care isi pot plati taxele si inca se inghesuie la cozi, de parca asta ne trebuie in pandemie. O comunicare mai buna nu ne-ar strica. Mai ales ca bugetul are mare nevoie de mai buna colectare in plina criza economica.

