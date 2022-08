Cheltuielile românilor au crescut simțitor în acest an. În medie, o familie scoate din buzunar cu 650 de lei mai mult în fiecare lună. Cei mai mulți bani se duc pe mâncare și facturi. Greu le este mai ales bătrânilor, care trebuie să se descurce cu pensiile și așa foarte mici. O echipă Realitatea PLUS a fost într-un sat din Teleorman, unul din cele mai sărace din tară, și a stat de vorbă cu oamenii pentru a afla cum se descurcă. Poveștile lor sunt cutremurătoare.

Bătrânii din satul Tudor Vladimirescu, din Teleorman, privesc cu greu la ziua de mâine. Viața le este din ce în ce mai grea, iar pensia mica abia le ajunge de la o luna la alta. Iată ce ne mărturisește acest bunic:

„Acum am venit de la oraș. Un calup de salam – acum câteva luni am dat 7 lei, acum 13 lei. Aproape dublu. La supermarket, când merg și văd că am dat 100 de lei și nu prea am luat nimic în sacoșă. Pensia nu se mărește…”, mărturisește Stelică.

Bunicii nu mai au nicio speranță că politicienii se vor ține de promisiuni.

„Mai aveți vreo speranță?”

„Nu avem speranță. Ate categorii de oameni au speranță. Noi, pensionarii, nu mai avem nicio speranță.

Ne încălzim cu lemne, care și alea sunt destul sunt costisitoare. De exemplu, anul trecut am dat pe lemne 35 de milioane. Anul ăsta o să mă ducă un pic mai mult”, explică Stelică.

Și Vasilica Filip dă toți banii, oricum puțini, pe medicamente, mâncare și lemne. Trage speranță că va fi o iarnă blândă, căci altfel nu stie cum se va descurca.

„E foarte greu. Că e un telefon, că e lumina, că e butelie… Medicamente și mâncare. Ne descurcăm greu”, spune cu amărăciune Vasilica Filip.

„Cu cât rămâneți după ce vă luați medicamente și mâncare?”

„Vreo 5-6 milioane”, răspunde Vasilica Filip.

„Te duci cumperi de câți bani ai. Mai puțin… Mai tai o găină, mai un cartof”, spune un alt bărbat din satul Tudor Vladimirescu

Întrebat pe ce se duc cei mai mulți bani, bărbatul spune că „pe hrană, consum… Să nu mai vorbim de medicamente. Cîa pe la doctor nu am fost cu zecile de ani și nici nu ne ducem. Păi mai bine preferăm să murim decât să ne ducem la doctor”.

Față de anul trecut, cel mai mult au crescut cheltuielile cu locuința, apa, gaze, electricitate și alți combustibili.

PE CE ÎȘI CHELTUIE ROMÂNII BANII

mâncare – în creștere cu 33,1%

facturi – în creștere cu 19,1%

transport – în creștere cu 7%

Sursa: Institutul Național de Statistică

CU CÂT AU CRESCUT PREȚURILE ÎN ULTIMUL AN

alimente – în creștere cu 16%

energie electrică – în creștere cu 35,61%

gaze – în creștere cu 70%

Sursa: Institutul Național de Statistică