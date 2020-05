Proiectele de responsabilitate socială ale Autonet Import, dedicate combaterii Covid-19, continuă. Campania “Mobilitate pentru eroi”, prin care facilităm repararea vehiculelor utilizate de către instituțiile statului în această perioadă dificilă, se bucură de succes din partea beneficiarilor și va continua și în perioada următoare. Astfel, am hotărât să extindem sprijinul acordat pentru diminuarea efectelor pandemiei printr-un parteneriat cu CN Unifarm pentru ca echipamentele medicale să ajungă în timp util acolo unde este nevoie de ele.

Compania Națională Unifarm SA este una dintre instituțiile aflate în prima linie a luptei împotriva virusului SARS-CoV-2, fiind unul dintre principalii distribuitori de produse farmaceutice pentru sistemul național de sănătate. Astfel, Unifarm ocupă o poziție foarte importantă în lanțul de furnizare de echipamente și medicamente către pacienții din întreaga țară.

Colaborarea dintre Autonet Import și Unifarm a pornit de la nevoia ca produsele medicale să ajungă la instituțiile medicale cât mai rapid și în condiții de siguranță maximă. Beneficiind de un sistem logistic performant și experiență în domeniu, compania Autonet a pus la dispoziția Unifarm zece dintre vehiculele sale de distribuție pentru transportul de echipamente de protecție, destinate personalului medical și pacienților din diferite spitale din țară.

Adrian Ionel, Director General CN Unifarm SA: “Colaborarea noastră a constat în sprijin logistic acordat de către Autonet Import Companiei Naționale Unifarm, în mod absolut gratuit. Astfel, au fost puse la dispoziția Unifarm un număr de zece mașini de transport care au ajutat la transportul echipamentelor de protecție. În acest mod, am reușit livrarea la timp a acestor materiale în spitale, beneficiarii fiind cei din sistemul de sănătate, medici și pacienți (…).

Ne bucurăm că parteneriatul nostru a dus la un parcurs excelent împreună, ajutorul Autonet venind într-un moment critic. Consider că cel mai mare câștig al colaborării noastre este faptul că sistemul medical a primit la timp un ajutor important, dar și faptul că am dobândit, astfel, un partener de încredere.”

Suntem mândri că am avut oportunitatea acestei colaborări și să punem, încă o dată, umărul la sprijinirea activității medicale în această perioadă grea. Apreciem excelenta cooperare cu echipa Unifarm și vom răspunde “prezent” de fiecare dată când va fi nevoie. Autonet Import va continua să ofere sprijin celor care luptă în mod activ împotriva virusului și să contribuie, astfel, la diminuarea efectelor acestuia.