Cand suntem mai tinere, din adolescenta si pana la 20 de ani, nu punem neaparat pret pe preventie. Totusi, ar trebui sa ne sfatuim fiicele, nepoatele, colegele si prietenele sa mearga la controale si analize anuale cat mai devreme in viata. De la 25-30 de ani, deja vorbim despre o necesitate. Medicii incep sa recomande mai multe testari. Incepem sa fim mai atente la stilul de viata, vedem unde avem de lucrat. De la 40 de ani se mai adauga anumite analize anuale recomandate, de la 50 creste si frecventa cu care e bine sa le facem.

Si de aici incolo e bine sa fim cat mai atente si orientate spre a preveni, pentru ca a trata devine mult mai anevoios.

Sa nu uitam sa le oferim aceste informatii mamelor, matusilor si bunicilor noastre!

Analize anuale medicale pentru adolescente

Obiceiurile pe care le dezvoltam in copilarie si in adolescenta sunt cele care ne urmeaza pe tot parcursul vietii. Asa ca, daca esti mama sau ai in familia ta o adolescenta, asigura-te ca intelege faptul ca analizele sunt o normalitate si include-le in rutina voastra anuala.

Este bine ca tinerele cu varste intre 14 si 20 de ani sa mearga anual sau o data la 2 ani la ORL si la oftalmolog pentru a preintampina anumite probleme de sanatate din aceste sfere.

De asemenea, la aceste varste se consulta si medicul ginecolog, care verifica daca menstruatia este in parametri optimi, se asigura de igiena intima corecta, recomanda analize pentru a testa riscul de bacterii si infectii, precum si o testare Papanicolau.

Sa nu uitam de stomatolog.

Macar o data pe an e recomandat consultul si detartrajul.

Este bine sa se faca si un control al tensiunii arteriale si al capacitatii pulmonare.

Medicul va solicita si un sumar de urina. In ceea ce priveste analizele de sange, se verifica anual nivelurile de calciu, magneziu, fier, vitamina D. Medicul mai poate recomanda hemograma si profilul lipidic. In functie de ce constata la consult, medicul de familie mai poate solicita si profilul glucidic sau anumite investigatii hormonale.

La prima analiza de sange pe care o tanara o face, e bine sa se determine Rh-ul si grupa de sange, informatii ce se pot dovedi vitale intr-un moment al vietii.

Analize anuale recomandate pana la 40 de ani

Femeile cu varsta cuprinsa intre 20 si 40 de ani au o mare responsabilitate asupra corpului lor.

Este esential sa previna acum orice afectiune, cat timp sistemul imunitar este puternic.