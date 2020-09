Domnule Albu, ce ne puteți spune despre dumneavoastră?

De profesie sunt medic, am absolvit Institutul de Medicină Timișoara. Sunt căsătorit și avem un copil. În urmă cu 26 de ani am trecut în domeniul privat construind o societate comercială, care azi are peste 200 de angajați și își desfășoară activitatea în 3 județe. Nu am avut niciodată contracte cu statul.

Ce ne puteți spune despre activitatea dumneavoastră politică?

Sunt membru PNL din anul 2000. Din 2004 sunt consilier local, din 2016 sunt viceprimarul municipiului Satu Mare iar din 2017 sunt președintele filialei județene PNL Satu Mare. Este primul și singurul partid din care voi face parte.

Ce vă recomandă pentru funcția de primar?

Consider că experiența acumulată ca manager de companie cât mai ales experiența din administrația publică mă recomandă pentru această funcție. Cred că un primar bun nu trebuie să le știe pe toate. Un primar bun trebuie în primul rând să aibă o viziune și o echipă de profesioniști. I-am urmărit îndeaproape pe colegii mei, primarul din Cluj Napoca și primarul din Oradea, având o colaborare bună cu ei și nu mi-e rușine să recunosc că am luat și notițe din proiectele excelent implementate de ei.

De ce credeți că sunteți principalul contracandidat al primarului Kereskenyi?

Eu nu spun lozinci și nici populisme. Analiza mea este bazată pe interacțiunile ce le am zilnic cu locuitorii din Satu Mare, nu doar acum în campanie ci în toți acești 4 ani de când sunt viceprimar. Atât fizic cât și telefonic am fost mereu disponibil și dispus să îmi ajut concetățenii.

Am înțeles că aveți și niște cifre în privința asta, un sondaj?

Avem un sondaj realizat de INSCOP Research, care este o casă de sondare reputată în România și care nu a prea dat greș în 20 de ani de când funcționează. La ei marja de eroare este foarte mică.

Cum vă situați dumneavoastră în acel sondaj, ce șanse considerați că aveți?

Atât eu cât și PNL Satu Mare ne aflăm în creștere față de acum 4 ani. Eu sunt cotat cu șansa a doua, la aproximativ 7 procente de primarul actual. Așadar, șansele sunt reale, nu e o diferență insurmontabilă. Dacă mai multă lume și-ar acorda votul principalilor candidați s-ar schimba datele problemei.

Multă lume aștepta o alianță din partea partidelor de dreapta, de ce nu s-a concretizat?

Eu împreună cu întreaga echipă am căzut de comun acord că vom face o campanie axată pe proiecte și idei și nu pe contre, certuri cu adversarii noștri. Pot să vă spun că noi, PNL, am depus listele la Biroul Electoral în ultima zi în care ne-a permis legea, adică am sperat până în ultima zi.